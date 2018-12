Ygreck se prête à la littérature jeunesse

Ygreck a répondu par l’affirmative, à la plus grande satisfaction des deux auteures. « Il a complètement créé Olivier Pépin ! C’est un privilège de l’avoir eu avec nous », s’est réjouie M me Poirier.

« Depuis 20 ans, on m’a proposé beaucoup de projets et j’ai eu l’embarras du choix. C’est excitant de prendre part à un projet où on valorise autant la langue française », vante le réputé caricaturiste, qui estime que l’ouvrage, en plus de son public cible âgé de 10 à 12 ans, constitue un « défi littéraire » intéressant pour les plus jeunes lecteurs.