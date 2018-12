Affaire Huawei: entrée par effraction dans la demeure de Meng Wanzhou à Vancouver

Une tentative d'entrée par effraction dans la demeure vancouvéroise de Meng Wanzhou, la directrice financière d'Huawei arrêtée mercredi dernier, est survenue dimanche, a rapporté le «Vancouver Sun».

Selon ce que la police locale a indiqué au quotidien, un appel a été fait au 911 vers 5 h 30 pour signaler une violation de domicile. Les suspects auraient pris la fuite après avoir été confrontés par une personne qui se trouvait dans la propriété évaluée à 5,6 millions $.

Le «Vancouver Sun» a précisé que la demeure semble appartenir au conjoint de Meng Wanzhou.

Cette dernière a été arrêtée à l'aéroport de Vancouver à la demande des autorités américaines et fait l'objet d'une procédure d'extradition. La fille du fondateur d'Huawei est soupçonnée d'avoir menti sur les liens entre l'entreprise fondée par son père et une de ses filiales, SkyCom, qui aurait accédé au marché iranien, en violation des sanctions commerciales imposées par les États-Unis.

Ces derniers mois, plusieurs pays, incluant les États-Unis et l'Australie, ont banni les produits d'Huawei dans le développement de leur réseau 5G, en évoquant des craintes d'espionnage par la Chine.

Tollé diplomatique

Cet événement a suscité un tollé diplomatique, la Chine allant jusqu'à convoquer l'ambassadeur canadien samedi pour réclamer la libération immédiate de Meng Wanzhou.

De son côté, le gouvernement britanno-colombien a choisi de reporter une mission commerciale portant sur le secteur forestier en Chine.

«La mission commerciale sur l'industrie forestière en Asie de décembre 2018, mené par le ministre des Forêts, des territoires, des Ressources naturelles et du Développement rural, Doug Donaldson, appuyée de représentants de l'industrie forestière, a terminé sa portion sud-coréenne et terminera la portion japonaise le 11 décembre», a expliqué le ministre de l'Emploi, du Commerce et des Technologies, Bruce Ralston, par communiqué, dimanche.

La délégation devait ensuite se rendre en Chine, mais elle rentrera plutôt en Colombie-Britannique. La province espère que la délégation pourra visiter l'Empire du Milieu à une date ultérieure.