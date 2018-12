Alex Ovechkin encensé pour ses buts et son leadership

Alex Ovechkin connaît en ce moment une des meilleures séquences offensives de sa carrière. Le capitaine des Capitals de Washington a amassé au moins un point à ses 11 dernières sorties.

Il a récolté 16 points, dont 10 buts pendant cette période. Avant les matchs de dimanche, il trônait au premier rang des buteurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) avec 22 réussites.

Plus important encore, les Capitals sont premiers dans la Métropolitaine, trois points devant les Blue Jackets de Columbus. Ils ont d’ailleurs livré une fiche de 9-2 à leurs 11 derniers matchs.

«Les points sont une chose, mais, pour moi, ce qui m’impressionne, c’est la façon dont il a bâti sur son leadership depuis l’an dernier», a affirmé l’entraîneur-chef des Capitals, Todd Reirden, à propos d’Ovechkin au quotidien The Washington Post.

«Il a été beaucoup question de ses talents de meneur et du rôle qu’il a joué dans notre conquête de la coupe Stanley, a-t-il ajouté. Il n’a toutefois jamais été un aussi bon leader que cette saison. Cela en dit beaucoup à propos de lui et sur la façon dont il nous montre la voie. Il parle plus qu’avant et, évidemment, il joue extrêmement bien.»

Samedi, dans une victoire de 4 à 0 à Columbus, il a trouvé le fond du filet en plus de se faire complice du premier but en carrière dans la LNH de Travis Boyd.

«Chaque soir, il s’implique dans toutes les phases du jeu et nous donne une chance de connaître du succès», s’est réjoui Reirden.

Les Capitals reprendront l’action mardi avec la visite des Red Wings de Detroit.