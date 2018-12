Arnold Mbembe dit oui à l’Université Laval

À moins de recevoir une offre de la NCAA, Arnold Mbembe poursuivra sa carrière avec le Rouge et Or de l’Université Laval.

« Je viens à Laval à moins que la NCAA me donne une chance, a raconté l’ancien ailier défensif étoile des Cheetahs de Vanier. Laval est vraiment la place où je veux aller. Je vais rentrer en janvier. Ça va être un bon défi. Mes parents avaient beaucoup de questions à poser à Glen (Constantin). Je vais avoir l’occasion de devenir un homme en quittant la maison. À Laval, je vivrai l’expérience qui se rapproche le plus de ce qui se fait en Division 1 dans la NCAA. »

L’ailier défensif de 6 pi 6 po et 240 livres a reçu une bourse complète des Minutemen de UMass l’an dernier, mais il n’était pas admissible sur le plan académique parce qu’il a complété deux cours trop tard. « Si je recevais une offre, je pourrais étudier aux États-Unis dès janvier ou en septembre, mais je ne pourrais pas jouer, a-t-il raconté. Je serais admissible seulement en septembre 2020. Je ne peux plus vraiment rater une saison. »

Bataille ouverte

Mbembe a fait sa visite à Laval, dimanche et lundi dernier, et il a aussi été reçu par les Carabins de l’Université de Montréal. Les Ravens de Carleton lui ont aussi démontré de l’intérêt et il a parlé avec l’entraîneur-chef Brad Collinson, des Stingers de Concordia, vendredi.

« Avec le départ de Mathieu Betts, la meilleure opportunité est à Laval, a-t-il indiqué. Mathieu est un talent rare avec tout un moteur, mais moi aussi j’ai un bon talent même si j’ai des choses à améliorer. Nous avons des styles différents. On a vu le travail de Glen avec Mathieu. »

L’entraîneur-chef du Rouge et Or ne veut pas comparer Betts et Mbembe, mais il reconnaît le talent du produit des Cheetahs. « Ils ont des styles différents et Mathieu est plus explosif avec son premier pas, mais Arnold démontre des flashs d’excellence pour mettre de la pression, a raconté Constantin. Arnold est bon pour stopper le jeu au sol, il rabat plusieurs passes en raison de sa grandeur et il couvre beaucoup de terrain. Arnold n’est pas le prochain Mathieu, mais il possède un très, très gros potentiel. Arnold et Darren (Kyeremeh) sont deux gros morceaux. »

« La bataille pour les deux postes d’ailier défensif est totalement ouverte, d’ajouter Constantin qui s’est rendu dans la métropole, samedi, pour rencontrer les parents de Mbembe et ceux du secondeur Kyeremeh. Il n’y a personne qui est établi. »

Boursier de UMass lui aussi, Kyeremeh n’a pas joué l’an dernier parce qu’il lui manquait un cours. Il s’est engagé avec le Rouge et Or, vendredi.