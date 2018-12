Campagne de financement: nouveau record battu aux 24h de Tremblant

Encore cette année, les donateurs ont été généreux aux 24 h de Tremblant : plus de 4 millions $ ont été amassés pour le mieux-être des enfants.

L’événement philanthropique, pendant lequel des participants skient, marchent ou courent durant une période de 24 heures au mont Tremblant, s’est terminé dimanche midi. En tout, 4 067 291 $ ont été récoltés et seront remis principalement à trois fondations : la Fondation Charles-Bruneau, la Fondation des Sénateurs d’Ottawa et la Fondation Tremblant.

«Pour nous c’est un très grand succès, a affirmé le chef d’antenne de TVA Nouvelles Pierre Bruneau, en entrevue à LCN depuis le site de l’événement. C’est féérique aujourd’hui : la neige tombe, les températures sont douces. Les gens ont eu beaucoup de plaisir.»

Pour la 18e édition de l’événement, les organisateurs ont enregistré un record de participation. La météo a été relativement clémente : dans la nuit de vendredi à samedi, il a fait très froid, mais au moment du départ samedi, le mercure avait remonté.

Activités pour les enfants

Pendant les 24 h de Tremblant, des enfants parrainés prenaient part aux activités, faisant des initiations au ski, des activités de marche, mangeant avec les vedettes qui participaient à l’événement.

«C’est de voir le sourire sur le visage des enfants, a ajouté le créateur de la Fondation Charles-Bruneau. On a des familles qui sont parrainées et qui viennent ici. Ce sont trois jours tout à fait fantastiques pour eux. [...] Pour eux, c’est magique. Pendant quelques heures, on sort de l’ambiance de l’hôpital et du centre de cancérologie, on arrive ici, on peut partager et vivre cette ambiance-là.»

Il s’agit de la 16e participation de la Fondation Charles-Bruneau à l’événement. L’an passé, la fondation a reçu plus 2 millions $ pour ses activités, et a pu bénéficier de 11 millions $ depuis le début de cette association.

«Cet argent-là a servi au fil des années à l’aménagement de chambres hyper spécialisées pour les greffes de moelle osseuse; également, au niveau de la recherche, à diminuer les effets secondaires de certains médicaments», souligne M. Bruneau.

L'édition 2018 en bref

4 067 291 $ amassés grâce à 40 572 dons

3524 participants

19 327 descentes de ski

36 100 kilomètres de marche et de course, donc 7720 tours de parcours

Plus de 350 bénévoles

10 ambassadeurs

9 enfants parrainés

Une 19e édition confirmée les 6, 7 et 8 décembre 2019

