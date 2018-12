Ce sont des jumeaux, mais ils ne se ressemblent pas... 7 faits étonnants pour les 30 ans de «Twins»

Il y a trente ans jour pour jour, le duo improbable constitué d’Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito faisait son apparition pour la première fois au grand écran.

Bien que cette comédie soit souvent snobée, rassembler ces deux mégas vedettes au sommet de leur forme avait été un pari réussi à l’époque.

Qui ne se souvient pas de la fameuse affiche?

Voici donc 7 choses que vous ne saviez peut-être pas sur Twins (Jumeaux):

1. Parlons d’argent

Tout d'abord, savez-vous combien Twins a coûté aux producteurs?

18 millions ont été nécessaires pour produire ce classique. Par contre, ce montant ne tient pas compte du cachet d’Arnold Schwarzenegger. Ce dernier a choisi de recevoir 20% des recettes du film plutôt que de recevoir un cachet unique. Ce fut un bon choix pour la vedette autrichienne, car la comédie a généré plus de 216 millions de dollars au box-office.

2. Un premier saut dans le monde de l’humour

Surtout connu pour ses rôles d’action, Schwarzenneger voulait faire rire depuis un bon moment. Twins lui a donné la chance de réaliser ce rêve. Par la suite, il a tenu la vedette dans plusieurs autres comédies telles que Jingle all the Way (La course aux jouets) et Kindergarten Cop (Un flic à la maternelle).

3. Oh Brother...

C’est difficile d’imaginer les frères Benedict interprétés par d’autres comédiens, mais ce fut presque le cas. On a donné le choix à Arnold et Danny entre Twins et Suburban Commando (Commando suprême). Après une longue hésitation, le duo a opté pour la première option. S’ils avaient choisi l’autre, Hulk Hogan et Christopher Lloyd auraient joué les jumeaux.

4. Une suite?

AFP

En 2003, Danny DeVito a lancé l’idée de produire une suite. Elle se serait intitulée Triplets et Eddie Murphy aurait joué le troisième Benedict. Par contre, Arnold se lançait à la course à la gouvernance de la Californie à l’époque et disait qu’il était trop occupé. DeVito a naïvement cru qu’il perdrait et que quelques mois plus tard, ils pourraient se mettre au boulot. Schwarzenegger a occupé le poste de gouverneur jusqu’en 2011. En 2012, on avait annoncé que la suite allait avoir lieu, mais nous attendons toujours d’autres nouvelles à ce sujet...

5. Une pièce d’histoire

Étant donné que les délais de production étaient vraiment serrés et que le studio devait avoir une réponse rapidement, le contrat des deux acteurs a été rédigé sur une serviette de table et signé durant un dîner. Danny DeVito a fait encadrer ladite serviette et la possède toujours.

6. Sous un autre nom?

Le film devait s'appeler The Experiment, mais les producteurs ont cru que les foules pourraient faire des rapprochements malheureux entre le nom et les racines germaniques de Schwarzenegger.

7. De la grande visite

Nul autre que Clint Eastwood a visité le plateau alors qu’ils tournaient la fameuse scène de l’avion. Il aurait par la suite dit à Arnold: «Je n’avais jamais réalisé que tu avais du talent».

Merci Clint.