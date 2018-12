C’est arrivé la semaine du 9 décembre

9 décembre 1912

Environ 2000 personnes assistent à l’inauguration du musée de la Art Association, situé sur la rue Sherbrooke, à Montréal. L’établissement, aujourd’hui le Musée des Beaux-Arts de Montréal, est le plus vieux musée d’art au Canada.

10 décembre 1767

La Gazette de Québec publie un avis selon lequel il faut prendre garde au Loup-Garou qui « court les côtes sous la forme d’un mendiant qui promet ce qu’il ne peut tenir ». On avertit aussi le public de se méfier des ruses de la bête.

11 décembre 1937

Inauguration en grande pompe de la radio CBF, station de langue française de Radio-Canada. Pour l’occasion, on diffuse un concert, des allocutions de ministres et des sketches folkloriques.

12 décembre 1837

Photo courtoisie, Ville de Montréal, BM1-5P1573-02.

Le Patriote canadien d’origine britannique Wolfred Nelson, capturé la veille dans les bois près de Stukeley, est emmené à Montréal pour subir son procès. Emprisonné puis exilé, Nelson rentrera au Bas-Canada et sera député de Richelieu avant d’être le premier maire de Montréal élu par le vote populaire, en 1854. Nelson est sensible à la cause des Canadiens français, lui qui avait été médecin pour l’armée et qui y avait côtoyé un bataillon de francophones. Progressiste, dévoué à la médecine toute sa vie et parfaitement bilingue, il promeut l’abolition de la peine capitale, favorise l’adoption de services publics plus développés et encourage la création d’un parc sur le mont Royal.

13 décembre 1958

Photo courtoisie, Ville de Montréal, P110-Y 14-P005

Gordie Howe enfile à Montréal son 400e but lors d’un match des Red Wings contre le Canadien et le légendaire gardien de but Jacques Plante. Recevant une ovation de la foule, Howe, ému, demande aux journalistes après le match de remercier le public montréalais, « de grands sportifs ». Howe, une légende, établit de nombreux records de longévité : en effet, il annonce sa retraite et son retour au jeu à trois reprises. Il évolue même dans l’association mondiale (AMH) aux côtés de ses fils, Mark et Marty. Il joue son dernier match à 69 ans, en 1997.

14 décembre 1961

Élue dans Jacques-Cartier, lors d’une partielle, Claire Kirkland-Casgrain est la première femme députée à Québec et deviendra la première femme ministre.

15 décembre 1837

Après la victoire à Saint-Eustache, John Colbourne marche vers Saint-Benoît. Les Patriotes qui sont encore sur place rendent les armes, mais le village sera incendié, probablement par des volontaires loyalistes.