Clin d’œil religieux

De nos jours, il est quand même assez rare de tomber sur un livre mettant en scène des religieuses ayant vécu tout au début du XXe siècle. C’est pourtant ce que celui-ci nous propose et aussi surprenant que cela puisse paraître, on n’a pas eu à se faire prier longtemps pour le lire et en parler !

Au cours d’une terne journée de février, après avoir passé près de sept heures à faire l’aumône dans l’entrée glaciale d’un Woolworth, sœur Saint-Sauveur ne pourra, hélas, rentrer directement au couvent : un drame vient de se produire dans un immeuble de Brooklyn et habituée à venir en aide aux malades et aux personnes âgées, la vieille religieuse se fera un devoir de porter secours à la jeune Irlandaise enceinte dont l’époux, un cheminot récemment congédié pour manque de fiabilité, a failli faire sauter tout l’édifice en se suicidant au gaz.

Des exemples inspirants

La jeune Annie sera ainsi recueillie chez les Petites Sœurs soignantes des Pauvres Malades de la Congrégation de Marie devant la Croix et la naissance de sa petite Sally illuminera entre autres l’existence de la très austère sœur Illuminata, qui officie à la blanchisserie, et de la pétillante sœur Jeanne.

Grâce à ces femmes dévouées vivant en marge de la société, mère et fille seront parfaitement heureuses pendant des années. À tel point que Sally, une fois en âge de choisir sa propre destinée, décidera elle aussi de prononcer ses vœux sans savoir exactement quel genre de quotidien l’attend, car à l’extérieur des murs du couvent, la vie est loin d’être toujours belle et facile...

Frissons garantis

Promenons-nous dans ce bois

Ce n’est pas parce qu’on habite loin des villes, dans un coquet village de la campagne allemande entouré de vertes forêts et de jolies montagnes, que la vie est nécessairement paisible. Les habitants de Ruppertshain le découvriront d’ailleurs très vite à leurs dépens, lorsque la caravane d’un terrain de camping qui aurait dû être désert (l’action débute en octobre) explosera en pleine nuit et qu’un corps calciné sera retrouvé à l’intérieur. Un meurtre qui, malheureusement pour eux, ne tardera pas à être suivi par plusieurs autres.

Un huis clos en plein air

Dans ce 8e opus de la série « Oliver von Bodenstein et Pia Sander » – le 6e à avoir été traduit en français –, le commissaire Bodenstein aura ainsi beaucoup de mal à rester impartial, car ayant lui-même grandi dans ce coquet village, il connaît non seulement les victimes, mais presque toutes les personnes qu’il sera bientôt amené à interroger dans le cadre de son enquête. Et ce faisant, il commencera à se demander si cette succession d’assassinats ne pourrait pas être liée à la tragique histoire qui a marqué son enfance : 40 ans plus tôt, en revenant seul chez lui, son meilleur ami s’est en effet volatilisé dans la nature et depuis, aucun flic n’a jamais pu résoudre le mystère de sa disparition.

Un pavé de facture classique qu’on a dévoré avec plaisir en un week-end, l’auteure réussissant aussi à nous promener dans la forêt de ragots et de secrets inviolables propres aux petites agglomérations isolées.

À lire aussi cette semaine

Un paradis

Une belle surprise qui nous transporte aux environs de Shanghaï... dans une clinique illégale qui n’a vraiment rien d’un paradis. En fait, l’endroit ressemble carrément à une prison, les mères porteuses qui y séjournent recevant entre autres un numéro. Et grâce au numéro 168, une jeune fille un peu simple d’esprit dotée d’un bon sens de l’observation, on en découvrira l’étrange quotidien.

Un sacré gueuleton

De son vivant, l’écrivain Jim Harrison adorait bien manger. Il était d’ailleurs réputé pour son insatiable appétit et longtemps, il a alimenté les pages gastronomiques de plusieurs journaux et magazines. Ce livre savoureux, qui réunit ses meilleurs textes du genre, nous permet ainsi de découvrir à quel point il pouvait aussi être fin gourmet.

Tout homme est une nuit

Après avoir appris qu’il souffrait d’un cancer, Anas laissera tout tomber pour aller se reposer dans un tranquille petit village de Provence. Mais alors qu’il pensait pouvoir y mener une existence parfaitement paisible, il ne tardera pas à réaliser que plusieurs gars du coin l’ont pris en grippe, quelqu’un passant ses journées à flâner devant forcément être au chômage. L’an dernier, ça a été l’un de nos romans préférés.

Les miscellanées sportives de Mr. Schott

Quels tatouages peut-on voir sur le corps du footballeur David Beckham ? Avec quoi les meilleurs pêcheurs ont-ils l’habitude de confectionner leurs mouches ? Combien d’argent la personne qui a créé le logo de Nike a-t-elle reçu ? De quelle façon le premier homme à avoir traversé la Manche a-t-il perdu la vie ? Toutes les réponses à ces questions se trouvent dans ce petit bouquin qui, même si on n’aime pas trop les sports, est étonnamment intéressant.