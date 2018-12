Disparition d’une femme à Sorel-Tracy: la SQ installe un poste de commandement

SOREL | La Sûreté du Québec a établi un poste de commandement dimanche à Sorel-Tracy afin de recueillir de nouvelles informations pouvant lui permettre de retrouver une femme de 43 ans disparue depuis le début du mois.

Josée-Marie St-Germain «a été vue pour la dernière fois dimanche midi, le 2 décembre, sur la rue Prince à Sorel». «Elle se déplacerait à pied. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité», avait indiqué la SQ dans un avis de disparition publié le 4 décembre.

Mme St-Germain mesure 1,65 m (5 pi 5 po) et pèse 48 kg (105 lb). Elle a les cheveux et les yeux bruns.

La dernière fois qu’elle a été vue, elle portait un manteau blanc avec un collet en fourrure foncée, une tuque brune et des jeans. Elle porte des lunettes pour la vue.

Le poste de commandement de la Sûreté a été installé – entre 11 h et 14 h, ce dimanche – dans le stationnement de l’église Saint-Pierre-de-Sorel, située au 170 rue George.

«Des enquêteurs y seront afin de recueillir des informations concernant la disparition de Mme St-Germain, a indiqué la SQ, ajoutant que les gens qui auraient de l’information peuvent aussi appeler à la ligne de l’information criminelle de la SQ au 1800-659-4264.