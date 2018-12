Josh Bailey, le partenaire idéal pour Mathew Barzal

Avec le départ de John Tavares pour Toronto, Josh Bailey devait trouver sa place aux côtés d’un autre joueur de centre. Sa transition s’est faite sans heurt, puisque l’attaquant est grimpé au sommet du classement des pointeurs des Islanders de New York en jouant la majorité du temps à la droite du jeune Mathew Barzal.

«Il peut compléter un joueur de haut niveau, mais il a également assez d’habiletés individuelles et d’intelligence pour élever lui-même son niveau de jeu», a indiqué l’entraîneur-chef des Islanders, Barry Trotz, au site de la Ligue nationale de hockey (LNH) à propos de Bailey.

«Il est capable d’anticiper les actions d’un gars difficile à “lire”», a-t-il ajouté. «Croyez-moi, parfois je n’ai aucune idée de ce que [Barzal] est en train de faire. C’est aussi le cas des gars autour de lui.»

Intelligent

En 28 parties, Bailey compte sept buts et 16 mentions d’aide pour 23 points, un de plus que Barzal et Anders Lee.

«Je commence à me rendre compte qu’il est le joueur le plus intelligent avec qui j’ai joué», a dit Barzal, qui a reçu le trophée Calder, remis à la meilleure recrue, au terme de la dernière saison. «Il est toujours au bon endroit sur la glace. Alors je me dis: “il est là, alors je dois lui donner la rondelle. Il est à la bonne place”.»

Ligue de garage

Bailey n’est pas reconnu pour avoir un style de jeu explosif ou flamboyant. Cela est toutefois à l’avantage du vétéran de 29 ans, selon Barzal.

«J’hésite à le dire, mais il a pratiquement le style d’un joueur de ligue de garage, mais dans la LNH. Quand tu joues avec des joueurs plus vieux, tu vois qu’ils sont toujours bien placés. Mais, il a aussi des habiletés d’un joueur vedette, ce qui est un excellent combo.»

Bailey a connu sa meilleure campagne depuis le début de sa carrière en 2017-2018 avec une récolte de 71 points, dont 18 buts. Et il ne semble pas vouloir s’asseoir sur ses lauriers. «Tu ne peux jamais être satisfait de ton rendement», a-t-il dit. «Je ne le suis certainement pas.»