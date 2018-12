La conjointe d'Adonis Stevenson demande «de prier pour un miracle»

Un coma artificiel permet au cerveau de récupérer et de réduire l’enflure, selon M. Ellemberg. «Une fois que le protocole médical établi aura atteint son objectif, les médecins réduiront doucement la sédation pour amener Adonis Stevenson à se réveiller», a-t-il expliqué.

Dans un cas de traumatisme crânien comme celui qu’a subi l’ancien champion du monde, le coma artificiel peut durer d’une à deux semaines. Il peut se poursuivre un peu plus longtemps, mais généralement pas plus de trois semaines.

Même s’il est peu probable que Stevenson s’en sorte sans séquelles, M. Ellemberg se permet d’être optimiste. «J’ai vu beaucoup de gens qui ont subi des traumatismes crâniens modérés et graves et certains s’en sortent assez bien, mais la pente est abrupte et le travail est long en réadaptation», a-t-il indiqué.