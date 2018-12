La routine santé de Benoît Gagnon

Chaque semaine, Le Journal vous fait découvrir les trucs et astuces santé de différentes personnalités. De l’activité physique à l’assiette, en passant aussi par l’équilibre mental, chaque invité nous parle de sa santé et de ses choix pour rester actif et en forme.

Photo Amélie St-Yves

En plus d’être animateur à la radio et à la télévision, Benoît Gagnon est aussi un entrepreneur aguerri. Entre son horaire à Rouge FM à Montréal et son agenda chargé d’homme d’affaires à la tête de quatre entreprises, Benoît Gagnon trouve quand même le temps de s’entraîner, à la maison. Pour ce faire, il s’est créé une routine d’entraînement d’une quinzaine de minutes, qui allie cardio et musculaire, qu’il fait une à deux fois par jour. L’animateur de 47 ans est aussi un joueur de dek hockey, son activité « sacrée » depuis 25 ans, en plus d’être un fervent amateur de ski alpin, un sport qu’il pratique le plus souvent possible.