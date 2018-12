Le «couteau suisse» de la SQ

Le véhicule de protection a été livré plus tôt cette semaine. Il a demandé plus d’un an de développement pour l’entreprise québécoise Cambli, située à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui emploie environ 275 personnes.

« Chaque camion que nous fabriquons est unique. On peut dire que 70 % sont standard sur tous les achats, mais il y a toujours un 30 % qui est propre aux demandes de chaque client », ajoute Martin Cousineau, vice-président aux ventes et développement des affaires pour le Groupe Cambli.

« C’est un camion “couteau suisse”, puisqu’il est multifonction. On veut donner le plus d’outils à nos clients afin que, lors des interventions, ils aient en main un véhicule fiable qui permette d’agir rapidement et de manière à protéger les membres du GTI et le public », affirme Martin Cousineau.