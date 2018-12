Le nouveau DLC du jeu The Messenger sera gratuit

Quelques jours après avoir remporté le prix du «meilleur premier jeu par un studio indépendant» aux Game Awards, le studio québécois Sabotage S tudio a dévoilé un DLC pour son jeu The Messenger.

Le contenu téléchargeable, qui s’intitule Picnic Panic, sera disponible gratuitement sur la Nintendo Switch et PC pour les joueurs qui ont le jeu de base.

Bande-annonce de Picnic Panic

En plus d’avoir trois nouveaux niveaux au look «voyage dans le sud», il y aura de nouveaux boss fights et défis à relever.

Aucune date de lancement n’a été confirmée pour le DLC pour le moment, mais ça s’en vient en 2019!