Le retour de l’enfant prodigue

Éléonore Lagacé n’avait que 8 ans lorsqu’elle a décroché son premier contrat professionnel avec la troupe de Décembre. Aujourd’hui âgée de 21 ans, la chanteuse s’apprête à réintégrer la comédie musicale classique des Fêtes. « Je connais encore le spectacle sur le bout de mes doigts. Il est gravé dans mon ADN », constate-t-elle, à quelques jours des premières représentations.

Évidemment, Éléonore Lagacé était déjà montée sur les planches bien avant qu’elle décroche un rôle dans Décembre, ayant accompagné sur scène sa mère, la soprano Natalie Choquette, à maintes occasions depuis son plus jeune âge. Mais Décembre lui a permis de réaliser qu’elle pourrait voler de ses propres ailes dans le métier. Et ce faisant, la jeune chanteuse a par le fait même confirmé sa passion pour les comédies musicales.

« Je venais juste de découvrir High School Musical à la télévision et j’avais aussitôt dit à ma mère que c’est ce que je voulais faire : jouer dans une comédie musicale. Quelques semaines plus tard, je commençais les répétitions pour Décembre. Et j’ai aimé ça encore plus que je ne pensais », se souvient-elle.

L’aventure aura duré cinq ans. Puis, après une absence prolongée, Éléonore Lagacé a renoué avec l’univers de la comédie musicale l’an dernier, ou du moins avec les coulisses de celle-ci. Elle avait alors la tâche de coacher les jeunes enfants participant au spectacle. Et de fil en aiguille, elle s’est frayé un chemin jusqu’à la scène.

Des coulisses à la scène

« De me retrouver dans les coulisses, ça m’a permis de réaliser à quel point je n’avais rien oublié du spectacle. Et c’est là que j’ai ouï dire que la production voulait rajeunir le personnage de Marie-Fée. On m’a proposé de faire la moitié des dates cette année, en alternance avec Caroline Riverin, et ensuite de faire toutes les représentations l’an prochain », explique-t-elle.

Dès jeudi, donc, elle rejoindra sur la scène du Théâtre Maisonneuve Marc Hervieux, Marc-André Fortin et le reste de la distribution de Décembre pour cette 16e année de représentations. Le spectacle, qui met en scène quelque 25 artistes dans une dizaine de tableaux, revisite les plus grandes chansons de Noël classiques telles que Vive le vent, C’est l’hiver et Noël blanc.

Le spectacle Décembre est présenté du 13 au 30 décembre au Théâtre Maisonneuve de la Place des arts.