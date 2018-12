Les Jets malmènent les Flyers

Les Flyers de Philadelphie ont été indisciplinés, dimanche à Winnipeg, et les Jets les ont fait payer. La formation canadienne a inscrit trois buts sur le jeu de puissance pour l’emporter au compte de 7 à 1.

Les Jets ont évolué six fois sur le jeu de puissance, profitant notamment d’une séquence de cinq minutes avec un homme en plus lorsque Robert Hagg a été chassé de la rencontre en raison d’une mise en échec par-derrière. Josh Morrissey, Dustin Byfuglien et Bryan Little ont touché la cible en avantage numérique.

Pour ajouter à l’injure, les vainqueurs ont neutralisé leurs adversaires lors de leurs deux séquences en supériorité numérique. Blake Wheeler est même parvenu à faire scintiller la lumière rouge en infériorité.

Hellebuyck sauve les meubles

Cette victoire, les Jets la doivent en partie à Connor Hellebuyck. Le gardien a effectué plusieurs arrêts difficiles lors des premiers instants du match, repoussant 10 tirs au cours des sept premières minutes de jeu.

Les Flyers ont notamment créé quelques chances de marquer de qualité pendant que l’attaquant Mathieu Perreault, des Jets, se trouvait au banc des pénalités. Incapables de trouver le fond du filet, les Flyers ont ensuite permis à Kyle Connor d’ouvrir la marque pour les favoris locaux.

«Honnêtement, c’était assez laid de la part de notre groupe, a dit Myers aux médias après la rencontre, à propos de la première période. "Bucky" a fait plusieurs beaux arrêts pendant la tempête et nous avons été en mesure de profiter de nos chances. Il est le genre de gardien avec qui on est en confiance lorsqu’on fait des erreurs. Il nous a permis de rester dans le match.»

Hellebuyck a finalement repoussé 34 rondelles, n’étant trompé que par un tir dévié par Jakub Voracek. Ses coéquipiers Brandon Tanev et Tyler Myers ont été les autres buteurs dans la victoire. Mark Scheifele a quant à lui récolté trois mentions d’aide.

«Quelque chose dans ces rencontres en après-midi me va bien, a commenté Hellebuyck. J’aime me réveiller et ne pas avoir de temps mort. Je me sentais plein d’énergie.»