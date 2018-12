L’or pour Samuel Girard au Kazakhstan

Le Québécois Samuel Girard a remporté la médaille d'or de l’épreuve du 500 mètres de la Coupe du monde de patinage de vitesse courte piste d’Almaty, au Kazakhstan, dimanche.

Girard (40,661) a devancé le Chinois Shaoang Liu (40,802) et le Kazakh Abzal Azhgaliyev (40,827).

Ainsi Girard a terminé sa journée de travail avec trois médailles dont deux d'or, alors qu'il a triomphé avec le relais mixte et terminé deuxième au relais masculin.

La veille, Girard avait pris le sixième rang du 1500 mètres.

Chez les dames, la Québécoise Kim Boutin (2:28,476), qui avait terminé deuxième du 1000 mètres la veille, a ajouté une autre médaille à sa collection en terminant troisième du 1500 mètres, derrière la Sud-Coréenne Min Jeong Choi (2:28,264) et la Néerlandaise Suzanne Schulting (2:28,320).

La Québécoise Alyson Charles a pris au 11e rang de ce même 1500 mètres.

Au 1500 mètres chez les hommes, le Québécois Pascal Dion a pris la sixième position alors que son compatriote Steven Dubois a terminé 14e.

De plus, le relais mixte canadien, composé de Cédrik Blais, Kim Boutin, Alyson Charles et Samuel Girard, a été sacré champion, devant la Corée du Sud et la Chine.

Le relais féminin canadien (Danae Blais, Boutin, Charles et Camille de Serres-Rainville) a remporté la médaille d’argent tout comme le relais canadien masculin (Dion, Dubois, Girard et Charles Hamelin).