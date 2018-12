Lueur d’espoir pour parents en désarroi

Pour rassurer les parents qui s’inquiètent quand ils sont confrontés à un enfant difficile, lisez ceci. Mon fils est handicapé de naissance. Il a suivi un cursus scolaire en montagnes russes et n’a jamais pu travailler. Mon cœur de mère a souffert de le voir se perdre dans de folles aventures. J’en ai fait des cauchemars et versé des larmes tant la peur a jalonné ma vie. Malgré mes appréhensions, les calvaires traversés quand il s’autodétruisait, j’ai toujours gardé contact. Tout en lui remettant entre les mains la responsabilité de sa vie, je lui ai promis de toujours être là pour lui. Et j’ai prié ! Rendu à 25 ans, il en a fini avec ses mauvaises fréquentations et il a repris ses études. Il a eu sa leçon. Il m’appelle quand il lui manque quelque chose, sans abuser. Je l’appelle quand il me manque, et on se voit lors de fêtes familiales. Enfin j’ai retrouvé mon fils.

Annette

Bravo pour avoir eu le courage de le laisser aller malgré vos craintes et pour avoir eu la générosité de garder un œil sur lui afin de ne pas le perdre de vue, en gardant actif le lien qui vous unissait.