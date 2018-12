Mes 5 coups de cœur à offrir au coureur

Courir, c’est facile ! Ça se passe partout, en tout temps, et ne nécessite que très peu d’équipement. Mais disons qu’en pleine période du magasinage des Fêtes, j’en profite pour guider les lutins de Noël qui ont des coureurs à gâter. Voici donc mes coups de cœur à mettre sous le sapin... à la course.

► Les bas imperméables

Budget : de 25 $ à 50 $

Les bas imperméables font, depuis quelques années, le bonheur des coureurs. Ces bas sont généralement composés de trois couches : la première, près de la peau, facilitant la respiration et le confort, la deuxième, imperméable, et la troisième, résistante. Selon les publicités (et confirmé par les tests maison de la firme Natacha et ses enfants), ces chaussettes permettent de marcher dans l’eau sans en ressentir une goutte. Ainsi, pour le coureur quatre saisons, les bas imperméables sont un petit incitatif à ne pas redouter les températures où les souliers font clac dans les flaques !

► Les guêtres

Budget : de 15 $ à 75 $

Les guêtres sont des pièces de tissu robuste servant à éviter que l’eau, la neige, la boue ou la poussière ne pénètrent dans le soulier de course. Certaines s’arrêtent tout juste au début de la cheville, alors que d’autres couvrent jusqu’au-dessous du genou. Personnellement, pour le coureur, je recommande les guêtres plus courtes, car elles ne gênent pas le mouvement. Le pantalon ou le legging feront bien le reste du travail.

► Les crampons

Budget : de 12 $ à 50 $

Pour le marcheur, les crampons sont bien utiles lorsque les surfaces extérieures sont glacées. Ils peuvent permettre d’éviter les chutes et les blessures qui les accompagnent. Dans un contexte de course où le pas est plus rapide, les crampons ont assurément leur place dans le « kit » parfait. Il faut alors les choisir de la bonne taille afin de s’assurer qu’ils tiennent bien tout en préférant des petites pointes ne modifiant pas trop la biomécanique de course.

► La montre intelligente

Budget : de 40 $ à plus de 1000 $

La montre intelligente peut mesurer plusieurs paramètres de course, notamment le temps d’activité, la fréquence cardiaque, l’emplacement (si dotée d’un GPS), le nombre de pas par minute, le nombre de pas dans la journée, la vitesse et l’allure. Ce gadget peut être connecté à d’autres appareils informatiques ou non. Certaines montres sont tellement belles que c’est avec fierté qu’on les porte avec nos plus beaux habits. Comme le choix est diversifié, il est adéquat de bien identifier les besoins du coureur avant de la magasiner.

► L’inscription à un évènement

Budget : de 20 $ à 300 $

Vivre un évènement de course à pied, n’a pas son pareil. L’excitation du « avant », les encouragements du « pendant » et la fierté du « après » valent beaucoup. En plus d’être un élément de motivation à l’entraînement, vivre un évènement demeure souvent longtemps ancré dans les souvenirs. L’offre de courses offertes est très diversifiée quant à la distance, la surface et l’ampleur de l’activité. Il est possible d’inscrire le coureur à une course compétitive ou à un événement de collecte de fonds pour une cause lui tenant à cœur.