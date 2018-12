Michael Chaput gagne des points

Claude Julien a souvent eu de bons mots pour Michael Chaput depuis son rappel du Rocket de Laval, le 20 novembre. Sans dire qu’il a cimenté sa place avec le CH, Chaput a joué un match colossal contre les Blackhawks avec des présences cruciales en infériorité numérique.

« Si je continue à travailler comme ça, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Pour ma part, je veux continuer à faire ma job et essayer de rester ici le plus longtemps possible. »

– Michael Chaput

Le capitaine du Tricolore a commenté cette victoire de 3 à 2 contre les Hawks avec une bonne dose de réalisme.

« Ça n’a certainement pas été notre meilleur match, mais parfois les bonnes équipes doivent trouver une façon de gagner. On a réussi à se sortir de celle-là avec un but opportun. Les Blackhawks en arrachent, mais ils ont encore d’excellents joueurs. Ils ont beaucoup d’habiletés, des gars qui sont dans la ligue et qui font de bonnes choses depuis longtemps. »

– Shea Weber

Max Domi a marqué son 14e but de l’année en première période. Après la rencontre, l’ancien des Coyotes de l’Arizona a identifié celui qui porte les grosses jambières comme le principal artisan de ce gain.

« C’est fou à quel point il est bon. Il a été notre meilleur joueur. Il est allé nous chercher cette victoire. »

– Max Domi