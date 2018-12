Miracle à Miami!

Oubliez Sainte-Anne-de-Beaupré! C’est maintenant à Miami qu’il faut aller en pèlerinage pour qu’un miracle se réalise.

Mettons les choses au clair : ce n’était pas un miracle que les Dolphins renversent les Patriots. Ils l’ont fait si souvent à Miami que c’est plutôt devenu la routine.

Le miracle, c’est le dernier jeu du match, un improbable touché de 69 verges sur une série de passes latérales, pour procurer une victoire dramatique de 34-33 alors qu’il ne restait plus de temps au tableau.

Une première passe de Ryan Tannehill à Kenny Stills a permis d’amorcer efficacement le jeu sacré. Stills s’est défait d’un plaqué puis a refilé le ballon à DeVante Parker, avant que celui-ci en fasse autant vers Kenyan Drake, qui a fait le reste du travail.

Résultat, les Dolphins montrent maintenant un dossier de 7-6 et demeurent en vie dans la course aux séries. Les Patriots glissent à 9-4 et peuvent pratiquement mettre une croix sur l’avantage du terrain en séries.

Tom Brady, qui avait charcuté la défensive des Dolphins à l’aide de trois passes de touché et 358 verges, n’a tout de même pu exorciser les démons de sa maison des horreurs, sa fiche glissant à 7-10 à Miami. Faut-il rappeler que la fiche du grand quart-arrière ne s’élève qu’à 3-4 en séries lorsqu’il n’est pas dans ses pantoufles au Gillette Stadium? L’impact de cette défaite pourrait donc produire des réverbérations chez les Patriots en janvier. La division Est ne leur échappera pas, mais ils ont diablement complexifié leur parcours.

Décision discutable

Personne ne doit enlever du mérite aux Dolphins, qui ont joué sans peur face au géant devant eux et qui ont limité l’ennemi à seulement six points au quatrième quart, malgré deux incursions des Patriots dans la zone payante. Chapeau à la défensive pour avoir résisté. Sans cette tenue honorable lorsque ça comptait le plus, personne aujourd’hui ne parlerait du miracle.

Mais revenons-en à ce miracle, vu du côté des Patriots. Il est plutôt inconcevable que Rob Gronkowski ait été utilisé à titre de maraudeur sur ce jeu fatidique. Que l’ailier rapproché soit déployé sur l’équipe de «mains», comme on dit en jargon de football, pour contrer une tentative de «Hail Mary», ce serait compréhensible. Mais sur une telle distance, il devenait pratiquement impensable que les Dolphins optent pour cette stratégie.

Gronkowski a perdu pied et a adopté un mauvais angle de poursuite sur Drake. Un joueur plus rapide aurait aussi pu rattraper le porteur qui a filé dans la zone des buts.

Belichick prend rarement des décisions aussi discutables, mais il n’est pas infaillible et, peu importe ce qu’il peut dire (ou ne pas dire dans son cas) pour se justifier, difficile sur ce coup de comprendre son raisonnement.

Bien entendu, une défaite n’est jamais l’histoire d’un seul jeu et les Patriots ont perdu ce duel important à plusieurs autres moments dans la rencontre. Sauf qu’il est de la responsabilité de l’entraîneur-chef d’utiliser le personnel optimal sur un jeu où toute une saison peut basculer. Sur ce point, Belichick a failli à la tâche.

Les Dolphins voient maintenant leurs espoirs de se qualifier pour les séries passer par de difficiles duels au Minnesota et à Buffalo, où ce n’est jamais confortable en décembre, sans parler du match à la maison face aux Jaguars. Il est à nouveau permis de rêver.

Gagnants

Les Saints

Ça aura tout pris et la victoire face aux Buccaneers est loin d’être convaincante. Néanmoins, les Saints l’ont emporté et se sont assurés du championnat de la division Sud pour une deuxième année de suite, ce qu’ils n’avaient jamais accompli dans leur histoire.

Aaron Rodgers

Les Packers ont retrouvé leur aplomb offensif face aux Falcons et même si leur quart-arrière n’a pas présenté des statistiques à tout casser, il a battu le record de Tom Brady, lui qui compte maintenant 368 passes sans interception.

Les Jets

Leur saison a beau être foutue depuis trop longtemps, ils ont fait les choses en grand lorsqu’ils ont converti un quatrième essai bon pour un touché en fin de match, plutôt que de se contenter d’un placement. Une victoire qui sera bonne pour la confiance du jeune quart Sam Darnold.

Patrick Mahomes

Il n’y a pas de limite au talent de ce jeune homme! Deux fois plutôt qu’une sur la séquence offensive finale des Chiefs, le quart-arrière aux bijoux de famille en béton armé a converti des situations critiques de quatrièmes essais. Rien, mais alors vraiment rien n’intimide le kid.

Amari Cooper

Les Cowboys ont payé un prix qui semblait exagéré pour le receveur, mais le retour sur l’investissement est sublime. Amari Cooper a guidé les Cowboys vers la victoire en prolongation et fort probablement vers le titre de division, avec une journée de trois touchés et 217 verges.

Perdants

Mark Sanchez

Personne n’attendait de miracles de Mark Sanchez, mais le tristement célèbre porte-étendard du «Butt Fumble» a plongé les Redskins (et probablement même sa mère) dans l’embarras avec un match de 6 en 14 pour 38 verges et deux interceptions. Le retirer et vite, svp!

Jadeveon Clowney

Sur un troisième essai et une verge à faire des Colts en fin de match, l’ailier défensif des Texans Jadeveon Clowney a commis une gaffe irréparable en se retrouvant hors-jeu. La pénalité a permis aux Colts de gagner le premier jeu, d’écouler le temps et de demeurer en vie dans la course aux séries.

Les Broncos

Donc, en pleine course pour les séries, les Broncos se font exploser par Nick Mullens, Jeff Wilson Jr et George Kittle, des pauvres 49ers? Inconcevable et impardonnable! Ça sent la fin pour Vance Joseph à titre d’entraîneur-chef.

Les Steelers

Encore une fois, les Steelers ont joué un match sans conviction contre une équipe nettement inférieure sur le plan du talent et de la profondeur. Ça se produit quelques fois chaque saison. Très difficile à comprendre!

Les officiels

Plusieurs décisions très douteuses ont été rendues dans un duel à l’enjeu critique entre Eagles et Cowboys. Messieurs, laissez les joueurs donner le spectacle, qui est infiniment plus intéressant qu’un festival du mouchoir pour des peccadilles...

5 jeux de la semaine

Photo USA TODAY Sports

1. L’homme à tout faire

Taysom Hill (# 7) était déjà reconnu comme le canif suisse de l’attaque des Saints, lui qui a joué à la fois comme quart-arrière, receveur et porteur de ballon cette saison. Mais voilà qu’il a aussi réalisé un jeu crucial sur les unités spéciales en bloquant un dégagement des Buccaneers, qui menaient 14-3 jusque-là. Le jeu a renversé la vapeur et les Saints ont repris le contrôle du match.

2. Barkley court toujours

Quel monstre, ce Saquon Barkley! Au moment où la course pour le titre de recrue de l’année se resserrait, le porteur des Giants a explosé pour un long touché sur une course de 78 verges qui a donné le momentum à son équipe. Il s’agissait déjà de son quatrième touché cette saison sur 50 verges ou plus.

3. Encore Mayfield

Le quart-arrière des Browns, Baker Mayfield, n’a parfois pas l’air de ce qu’il est réellement, c’est-à-dire une recrue. Sous pression, sur un troisième essai et avec 17 verges à franchir, Mayfield a progressé dans sa pochette protectrice, maintenant ses yeux sur son receveur, atteignant Jarvis Landry d’un superbe dard de 45 verges pour le touché. C’est ce qui a fait la différence face aux Panthers.

4. Ah ben Boswell!

Dans la défaite des Steelers, le botteur Chris Boswell a joué un rôle tristement instrumental en ratant ses deux tentatives de placement. En fin de match, tout juste après un jeu inespéré de l’attaque qui a positionné l’équipe pour un potentiel botté victorieux, Boswell a glissé dans sa tentative. Il n’y avait pas pire moment pour un tel blooper.

5. Le miracle de Miami

Même si le jeu du jour a été analysé en profondeur (voir autre page), impossible de l’ignorer parmi les jeux de la semaine. La série de passes latérales des Dolphins s’avérait le plus long touché victorieux (69 verges) alors qu’il ne restait plus de temps au cadran depuis la fusion de la NFL et de l’AFL, en 1970. Pas trop mal!