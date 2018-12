Mort subitement à quelques heures de ses vacances

Un pompier de Blainville est décédé dans la nuit de samedi à dimanche d’un malaise cardiaque quelques heures avant de partir en voyage en famille, une mort qui ébranle ses collègues étant donné son jeune âge.

L’arrêt cardiaque qui a emporté Benoît Desjardins, 47 ans, est survenu au cours de la nuit, alors qu’il venait de se lever pour partir dans le Sud.

Photo courtoisie, Ville de Blainville Claude Deschuymer, directeur incendie Blainville

« C’est arrivé si subitement, c’est très triste, laisse tomber Claude Deschuymer, directeur du Service de la sécurité incendie de la Ville de Blainville. C’était une très bonne personne, toujours de bonne humeur. Avec lui, il n’y en avait pas de problèmes et il va beaucoup nous manquer. »

Selon M. Deschuymer, le pompier Desjardins était très apprécié par ses pairs. Un programme d’aide aux employés sera déployé cette semaine pour écouter ceux qui en auront besoin, assure-t-il.

Blessé en 2017

Benoît Desjardins s’était blessé au cours d’une intervention en 2017 à Boisbriand, où une pièce de parement de briques lui était tombée dessus, mais son amour pour le métier de sapeur l’a poussé à se remettre en forme pour revenir un an plus tard.

« Il avait eu des blessures à la clavicule et à l’épaule. Il a gardé le moral tout de même. Un certain moment, il trouvait ça long, mais il a pu reprendre le service cet été », raconte M. Deschuymer.

Vendredi dernier, le pompier de 47 ans s’était présenté à la caserne de Blainville pour essayer les nouveaux habits de combat, commandés pour l’année 2019.

« On a eu du plaisir ensemble ; on rigolait, et tout. Il amenait du positif dans son milieu de travail. Benoît c’était pas le genre à passer inaperçu », relate le directeur du Service de la sécurité incendie.

Implication

Récemment, l’homme de 47 ans avait commencé à participer à la création d’une garde d’honneur pour le personnel de Blainville.

« Benoît, il était impliqué partout. Le métier de pompier, il l’avait à cœur. Il voulait aider les gens », conclut M. Deschuymer.

Sur les réseaux sociaux dimanche, des centaines de messages de sympathie ont afflué pour honorer la mémoire M. Desjardins.

Plusieurs services incendie de la province ont exprimé leurs condoléances à la famille et aux collègues du pompier de 47 ans. Il laisse notamment dans le deuil sa conjointe et les deux enfants de cette dernière.