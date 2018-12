Auteur de nombreux romans primés, le médecin Jean Lemieux offre un récit qui plonge au cœur de la tourmente du système de santé québécois dans son nouveau récit, Une sentinelle sur le rempart. À l’heure de la retraite, il raconte ce qu’est la pratique médicale, nuits de garde et questions existentielles comprises.

Médecin omnipraticien et écrivain — son premier roman a été publié en 1991 —, Jean Lemieux raconte son parcours, depuis ses études à l’Université de Montréal jusqu’à sa retraite de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec, l’été dernier, en passant par ses 12 années de pratique aux Îles-de-la-Madeleine.

« Le médecin qui est de garde, le soir, dans une urgence, à Victoriaville ou à Baie-Comeau, ou le médecin qui est de garde dans un CHSLD à Montréal, c’est un être humain », commente-t-il, en entrevue.

« Je voulais un peu que le lecteur soit de l’autre côté de la caméra : qu’est-ce que c’est être médecin, faire des études, être chargé de cette fonction, de cette responsabilité, vu de l’intérieur.

« Qu’est-ce qu’il ressent, le médecin, quand il commence son bureau, l’après-midi, et qu’il voit qu’il doit annoncer au gars qu’il a une tache aux poumons ? Comment on se sent quand on est à l’urgence et qu’arrive une ambulance et qu’on est dans un milieu isolé ? Comment on se sent quand on est un externe qui commence à être de garde, la nuit, dans un hôpital universitaire ? »

Son constat

Quel constat fait-il, après une carrière en médecine ? « Aujourd’hui, c’est beaucoup plus difficile d’être médecin que ça l’était quand j’ai gradué. Les attentes sont très grandes envers la médecine et la situation du réseau a changé : les omnipraticiens sont devenus les plaques tournantes du réseau », commente-t-il en soulignant qu’un grand nombre de postes d’omnipraticiens n’a pas été pourvu.

« C’est mal vu d’être médecin, c’est terriblement difficile d’être omnipraticien, et le carcan administratif gouvernemental est devenu omniprésent. »

Travailler aux Îles

En dépit des obstacles, il précise que c’est un travail qu’il a adoré. « Il y a des bouts où ça a été dur, évidemment, et ça n’a pas été facile de dire : je délaisse cela pour faire plus d’écriture ou vivre... j’arrive à 65 ans.

« Ce que j’ai le plus aimé, ça a été mes années aux Îles-de-la-Madeleine, où on travaillait dans un contexte d’une région isolée, en ayant peu de moyens, dans mes années de jeunesse. C’était extraordinaire sur le plan humain et sur le plan médical. J’ai beaucoup aimé aussi travailler en milieu psychiatrique. »

Double carrière

Concilier la médecine et l’écriture, on fait ça comment, Dr Lemieux ? « On fait ça en étant discipliné. Il faut sacrifier sa vie de loisirs “normale” pour se concentrer sur un deuxième métier, qui est l’écriture. C’est des soirées, des fins de soirée, des matins très tôt où on s’installe devant l’ordinateur et on écrit. On écrit pendant que monsieur Tout-le-Monde regarde la télévision ou va au cinéma. »

Il voulait écrire « depuis toujours » et a eu besoin d’un peu de temps avant de commencer sérieusement. Mais son travail a été très bien reçu : ses romans ont obtenu de nombreux prix et l’un d’eux, On finit toujours par payer, a été porté à l’écran.

« L’écriture, ça a été mon poumon. J’avais cette échappée vers la création, vers un autre milieu qui est basé sur l’imaginaire, et c’est là que je m’évadais. C’est là qu’était mon air, mon atmosphère. Ce temps que j’ai consacré à écrire, ça a été du bonheur et je suis très content d’avoir eu la santé pour faire les deux. »

► Jean Lemieux est médecin, passionné de musique et de voyages.

► Il a publié plusieurs romans, dont Le Mort du chemin des Arsène, récompensé par le prix Arthur-Ellis et le prix du Salon du livre de Québec.

EXTRAIT

Photo courtoisie

« Deux jours plus tard, le temps s’arrange un peu, même si le noroît continue à charrier la neige depuis les banquises du golfe. Je reçois un appel de l’infirmière du dispensaire de Bassin. Une femme enceinte de trente-sept semaines commence son travail à la Baie, on attend le snowmobile pour tenter de l’amener à Cap-aux-Meules. L’infirmière passera me prendre en motoneige dans quinze minutes. »

— Jean Lemieux, Une sentinelle sur le rempart, Éditions Québec-Amérique