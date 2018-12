Photos souvenirs: Marc Messier

Succès phénoménal

Photo d'archives

C’est en 1979, à l’ouverture officielle du Théâtre des Voyagements, sur la rue Saint-Laurent à Montréal, que les comédiens Marc Messier, Marcel Gauthier et Michel Côté créaient la pièce Broue devant 80 spectateurs. Trois ans plus tard (photo), ils commençaient à se douter qu’ils détenaient là un succès hors du commun. Après 38 ans, les 3M ont tiré leur révérence en 2017, après 3322 représentations.

La trentaine

Photo d'archives

En 1979, il y aura bientôt quarante ans (eh oui !), Marc Messier, alors âgé de 31 ans, diplômé de la première cohorte de l’option théâtre du cégep de Saint-Hyacinthe, avait déjà défendu une dizaine de rôles sur scène et à la télé et s’embarquait cette année-là dans l’aventure de Broue sans vraiment savoir ce qui l’attendait.

Créations

Photo d'archives

Le comédien a participé à de nombreuses créations au théâtre, comme Les voisins, Les noces de tôle et Appelez-moi Stéphane en 1980 (photo), du duo Claude Meunier et Louis Saia, une comédie de situation où des individus inscrits à un cours de théâtre sont piégés par leur professeur qui se transforme en dangereux gourou.

Le beau rouquin

Photo d'archives

Quelques-unes des premières apparitions télé de Marc Messier furent au sein de l’équipe des Bye bye à la fin des années 1970 et début 1980. Une quinzaine d’années plus tard, après plusieurs séries de Lance et compte, le comédien se joignait à l’équipe de l’émission culte de Radio-Canada La petite vie, devenant l’unique Réjean, mari infidèle de Thérèse (Diane Lavallée).

Du sérieux

Photo d’archives, TELE-METROPOLE

En 1986, Marc Messier changeait de registre et enfilait les habits du joueur de hockey du National de Québec, Marc Gagnon, dans Lance et compte, de Réjean Tremblay, la première série télé québécoise tournée de façon cinématographique, diffusée à Radio-Canada. Il remporta plusieurs prix d’interprétation pour ce rôle dramatique.

► Marc Messier est le père de Karine (Catherine-Anne Toupin) dans la série Boomerang. Un épisode spécial de 60 minutes, Noël chez les Bernier, sera diffusé pour le temps des Fêtes. On se retrouve à Noël en 2010, alors que Karine s’apprête à présenter Patrick (Antoine Bertrand) à sa famille. Dimanche 9 décembre à 19 h à TVA.

► L’adaptation québécoise de la série française Dix pour cent sera présentée à TVA dès janvier 2019. Rebaptisée Les invisibles, la série de 24 épisodes se situe dans l’univers d’une agence artistique, avec ses agents et ses vedettes qui seront interprétées par elles-mêmes avec leur vrai nom, dont Marc Messier.

► Le comédien fait partie de la distribution de la websérie Terreur 404 qui est de retour pour une deuxième saison sur ici.tou.tv.

► La pièce Broue des auteurs Claude Meunier, Jean-Pierre Plante, Francine Ruel, Louis Saïa, Michel Côté, Marcel Gauthier et Marc Messier sera reprise par Benoît Brière, Martin Drainville et Luc Guérin dès juin 2019.

► Pour les 25 ans de La petite vie une exposition est consacrée à l’émission au musée Pointe-à-Callière.