Torey Krug tranche en prolongation face aux Sénateurs

Torey Krug a touché la cible en prolongation, dimanche à Ottawa, pour procurer une victoire de 2 à 1 aux Bruins de Boston contre les Sénateurs.

Posté à l’embouchure du filet, Krug a rapidement tiré après que David Krejci lui eut remis la rondelle.

Tuukka Rask a été excellent devant la cage des Bruins, repoussant 27 rondelles dans la victoire.

À l’autre bout de la patinoire, Mike McKenna a profité d’une journée de congé de Craig Anderson pour se mettre en valeur, ne cédant que deux fois en 44 lancers. Brad Marchand a été l’autre joueur à le déjouer.

Mark Stone a été le seul à soulever la foule du Centre Canadian Tire, marquant son 15e filet de la campagne. Il a ainsi marqué quatre buts à ses cinq plus récentes sorties.

Devils-Ducks : soirée infernale pour les gardiens

Les attaquants Daniel Sprong et Ryan Getzlaf ont tous deux marqué en fusillade pour procurer un gain de 6 à 5 aux Ducks d’Anaheim contre les Devils du New Jersey au Honda Center.

Malgré ce triomphe aux dépens de la pire équipe de l’Association de l’Est, tout n’est pas rose pour les «Canards», car ils ont vu le gardien Ryan Miller quitter la rencontre en troisième période, après une montée au filet de Taylor Hall. Le vétéran a cédé sa place à John Gibson, qui a été parfait en trois rondes de tirs de barrage.

Ondrej Kase a connu une bonne soirée en vertu d’un but et deux mentions d’aide pour les gagnants. Pontius Aberg, Brandon Montour, Jakob Silfverberg et Kiefer Sherwood ont également enfilé l’aiguille. Miller a stoppé 23 lancers, comparativement à sept pour Gibson.

Marcus Johansson a créé l’impasse pour les Devils avec 58 secondes à écouler en temps réglementaire. Kyle Palmieri a réussi un doublé, alors que Brett Seney et Damon Severson ont été les autres buteurs de leur formation. N’ayant pas gagné en six sorties cette saison, Cory Schneider a effectué 33 arrêts.