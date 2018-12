Un ancien des Expos au Temple de la renommée

L’ancien lanceur des Expos de Montréal Lee Smith effectuera finalement son entrée au Temple de la renommée du baseball.

Harold Baines a également obtenu les 75 % des votes nécessaires pour être intronisé à Cooperstown, dimanche à Las Vegas.

Dans le cadre de la revue des grands oubliés, un comité, composé de 16 électeurs, devait voter sur les dossiers de 10 anciens joueurs et acteurs de l’époque contemporaine du baseball majeur. Les candidats devaient avoir majoritairement évolué après 1989 et ne plus être admissibles au Panthéon selon la voie régulière de sélection.

Smith a connu une carrière de 18 saisons dans les ligues majeures, dont la dernière avec les Expos. Au moment de prendre sa retraite, il détenait le record pour le plus de sauvetages, avec 478.

Baines a quant à lui disputé 22 campagnes dans le baseball majeur, dont 14 avec les White Sox de Chicago, qui ont retiré son numéro 3. Il a participé à six matchs des étoiles et a reçu le Bâton d’argent en 1989. Il a principalement été frappeur désigné.