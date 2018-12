Un couple retrouve son chien sur les lieux du feu qui a détruit sa maison

Après avoir perdu son foyer après le feu de forêt le plus meurtrier de Californie, un couple a eu droit à de touchantes retrouvailles avec son animal de compagnie, selon ce que rapporte le Time.

K9 Paw Print Rescue, un organisme sans but lucratif spécialisé dans le sauvetage des animaux a déclaré sur Facebook que le couple était retourné sur le site de sa maison perdue à Paradise, en Californie, et que leur chien Madison, était là. «Ils espéraient et priaient pour lui», a indiqué le groupe.

«Quand ils ont finalement reçu l'autorisation de retourner sur le terrain où se trouvait autrefois leur maison... Madison les attendait comme pour protéger son ancienne maison. N'abandonnez jamais!»

L'incendie de novembre dans le nord de la Californie a été l'incendie le plus meurtrier de l'histoire de l'État, avec 85 décès et plus de 18 000 bâtiments détruits. Au fur et à mesure que les incendies se propageaient, de nombreux habitants ont dû abandonner leurs maisons et leurs biens.

Dans certains cas tragiques, les résidents en fuite ont dû laisser leurs animaux domestiques derrière eux, comme c’est le cas ici.