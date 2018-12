Un joueur des Broncos de Humboldt impliqué dans un second accident d'autobus

Un survivant de l’accident qui a décimé l’équipe des Broncos de Humboldt, le printemps dernier, s’est retrouvé impliqué dans une seconde collision après une séance de physiothérapie la semaine dernière.

Ryan Straschnitzki fait partie des 13 personnes qui ont survécu à la tragédie du 6 avril dernier, alors que 16 personnes ont perdu la vie à la suite d’une collision entre un camion et l’autobus de l’équipe, en Saskatchewan.

Ce cauchemar est revenu hanter le jeune homme. «Plus tôt cette semaine, Ryan rentrait d’une séance de physiothérapie/réadaptation à Calgary lorsque son autobus de transport a été impliqué dans une collision», a raconté sa mère, Michelle Straschnitzki, sur sa page Facebook vendredi.

L’accident s’est produit alors que l’autobus se trouvait dans le trafic, près d’Airdrie, au nord de Calgary. L’autobus a alors été percuté par l’arrière par un véhicule. L’impact a été suffisamment violent pour jeter Ryan en bas de son fauteuil roulant, sur le plancher de l’autobus adapté.

L’adolescent a été en mesure d’appeler son père après l’accident, une expérience difficile pour les parents.

«Pire que ça, l’accident a alimenté son sévère syndrome de stress post-traumatique, le ramenant au 6 avril», a raconté Mme Straschnitzki. «Tout compte fait, ça aurait été traumatisant pour n’importe qui. Pour Ryan et, ultimement, pour moi et pour Tom (à l’autre extrémité de son appel de détresse), c’est dévastateur. Comme se faire arracher le cœur vivant», a-t-elle ajouté.

Le jeune homme s’en est tout de même bien tiré, tout compte fait.

«Cela dit, je ne veux plus jamais recevoir un tel appel d’un de nos enfants. SVP, faites attention. Adaptez votre conduite aux conditions routières», a plaidé la mère de famille.