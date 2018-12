Une union qui se poursuit

Sur la route depuis 2016 avec le spectacle Solo, les formations Le Vent du Nord et De Temps Antan ont décidé d’enregistrer les 11 chansons qu’elles avaient composées pour ce projet commun. Les huit musiciens repartent sur la route pour une tournée du temps des Fêtes et avec cet album sous la main.

Les deux groupes « trad » souhaitaient, lorsqu’ils ont uni leurs forces pour composer ces chansons, lancer un album, mais ils n’étaient pas certains de pouvoir y arriver.

« Nous sommes très occupés avec nos horaires respectifs et c’est très complexe de trouver des moments où on peut se retrouver ensemble à un même endroit. Il était clair qu’on voulait faire un album avec ces chansons, mais on ne voulait pas, pour cette raison, s’avancer trop sur la chose », a indiqué Simon Beaudry, guitariste au sein du groupe Le Vent du Nord, lors d’un entretien à Québec.

Les deux formations de Joliette ont réussi à bloquer une plage horaire commune de quatre jours, en janvier dernier, pour aller enregistrer ces onze chansons au studio Piccolo à Montréal.

« Il nous fallait trouver un endroit assez vaste pour qu’on puisse jouer tous ensemble dans la même pièce et comme si nous étions sur scène. On voulait avoir l’énergie de tout le monde en même temps. On a fait ça très rapidement. On sortait tout juste d’une série de 12 spectacles et on avait ces chansons dans les doigts. Nous étions dans nos pantoufles », fait savoir Éric Beaudry, frère de Simon, guitariste avec De Temps Antan.

Un autre groupe

Simon Beaudry précise que les chansons ont évolué depuis leur création.

« On les a retravaillées et on a ajouté des arrangements de cordes. Il y a aussi le fait de les avoir jouées durant quelques années avant de les enregistrer », a-t-il fait remarquer.

L’énergie des deux formations, précise Éric, est bien représentée sur cet album qui porte le titre Notre album solo.

« Ça ne sonne pas plus Le Vent du Nord ou De Temps Antan, ça sonne ni un ni l’autre et c’est ce qu’on voulait. C’est comme un autre groupe », a-t-il ajouté dans une brûlerie de Limoilou.

Le Vent du Nord et de Temps Antan sont de retour avec le spectacle Solo pour une troisième période des Fêtes consécutives ; une tournée de dix spectacles qui s’est amorcée le 30 novembre à la salle Richard-Sauvageau, à La Prairie.

Un concert où ils joueront l’intégrale de cet album et des pièces de leurs répertoires respectifs, réarrangées pour huit musiciens.

« C’est un spectacle identique à celui des dernières années, mais qui évolue tout le temps. Ce n’est jamais totalement pareil. C’est quelque chose de vivant », a indiqué Éric Beaudry.

Réunions de frangins

Ces tournées communes sont aussi une occasion, pour les frères Beaudry, d’être ensemble. Ce qui n’arrive pas souvent avec des formations qui sont très occupées sur la scène internationale.

« C’est vrai qu’on ne se voit pas beaucoup. On est toujours d’un bord à l’autre », a indiqué Éric.

« Nous nous sommes plus vus, dans les deux dernières années, en raison de ce projet. Nos parents sont bien contents. Et notre sœur aussi », a ajouté Simon, avant que les deux frères éclatent de rire.

Solo a été présenté au Québec en 2016 et 2017 et une dizaine de fois aux États-Unis et en Europe. Le spectacle a été décoré d’un prix Opus 2018 dans la catégorie Concert de l’année / Musique du monde.

« Un groupe trad qui gagne dans la catégorie Musique du monde dans un gala de musique classique est, pour nous, une belle reconnaissance », a fait savoir Simon Beaudry.

Est-ce que Le Vent du Nord et De Temps Antan ont envie de renouveler l’expérience et se réunir pour écrire de nouvelles chansons ?

« Ce n’est pas impossible, mais nous ne sommes pas encore rendus là. C’est une infrastructure qui demande beaucoup de travail. On se pose, toutefois, la question. Nous sommes rendus là », a laissé tomber Éric Beaudry.

La tournée Solo est de passage le 14 décembre à la salle Désilets à Montréal et le 20 décembre à la salle Octave-Crémazie du Grand Théâtre de Québec. Les deux formations seront aussi réunies le 30 décembre au Club Soda à Montréal pour La Veillée de l’avant-veille, avec le Cirque Alfonse, des musiciens invités et le « calleur » Érick-Tarte. Les dates de la tournée sont en ligne à ventdunord.com et detempsantan.qc.ca.