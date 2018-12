LAFLEUR, Jean-Guy



À Laval, le 7 décembre 2018, à l'âge de 81 ans, est décédé Monsieur Jean-Guy Lafleur.Il laisse dans le deuil sa soeur Ghislaine Lafleur, son épouse Louise Lafleur (née Ostiguy), ses enfants Johanne et Michel, ses petits-enfants Marie-Hélène Dion, Catherine Dion et Carolanne Lafleur. Il ira rejoindre ses parents et son fils Richard.La famille vous accueillera le mardi 11 décembre 2018 à partir de 10 h 00 à :(coin de la rue Jean-Talon et 1ère Avenue)2600, RUE JEAN-TALON ESTMONTRÉAL (QUÉBEC) H2A 1V2Tél. 514 722-5652Les funérailles suivront à 14 h 00 au même endroit.