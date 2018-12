DULUDE CHICOINE, Gillette



Au Centre d'hébergement De Lajemmerais de Varennes, le 7 décembre, est décédée à l'âge de 90 ans, Mme Gillette Dulude, épouse de feu Léon Chicoine.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Josée) et France (Robert), ses 6 petits-enfants : Vincent, Xavier, Renaud, Pierre-Olivier, Laurence et Francis, ses 2 soeurs: Pierrette et Monique, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église St-François-Xavier de Verchères, le mercredi 12 décembre à compter de 13h, suivront les funérailles à 14h. L'inhumation aura lieu au cimetière de Verchères à une date ultérieure.Tél. 450-583-3511