BOISVERT, Cécile, fdls

(Sr Cécile-Marie de l'Immaculée)



À Montréal, le 7 décembre 2018, est décédée à l'âge de 82 ans, dont 60 ans de vie religieuse, Sr Cécile Boisvert, Fille de la Sagesse.Née à Villemontel, Québec, elle était la fille de feu Abel Boisvert et de feu Bernadette Trudel.Sr Cécile a rempli plusieurs tâches dans divers domaines. Tous ces engagements lui permettaient de témoigner de sa grande disponibilité qui habitait son coeur généreux. Elle a toujours été une femme aimante et chaleureuse.Outre ses consoeurs, Filles de la Sagesse, Sr Cécile laisse dans le deuil ses soeurs Sr Rollande (sasv), Marie-Blanche, Marie (Harold Jordan), Pauline; son frère Maurice; ses belles-soeurs Carmen, Stella, Raymonde, Monique; son beau-frère Rémi; ainsi que de très nombreux neveux et nièces.La dépouille sera exposée le lundi, 10 décembre 2018, à compter de 14h30, à la :DES SOEURS DE LA PROVIDENCE5655, RUE DE SALABERRY, MONTRÉALUn rassemblement de prières aura lieu le soir même à 19h30. Les funérailles y seront célébrées le mardi 11 décembre 2018, à 10h00, en la chapelle du même endroit. L'inhumation suivra au cimetière de la paroisse La Présentation de la Sainte-Vierge, 665, avenue de l'Église, Dorval, Qc.www.jjcardinal.ca