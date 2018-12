Automatisation : le tiers des Canadiennes craignent de perdre leur emploi

Louise Bouchard - 37e AVENUE

Un sondage récent montre que 30 % des Canadiennes ont peur de perdre leur emploi au cours des dix prochaines années en raison de l’automatisation et des innovations propulsées par l’intelligence artificielle.

Ce sont surtout les travailleuses du secteur manufacturier (62 %) qui considèrent leur emploi menacé par les avancées technologiques. Les femmes des domaines des technologies de l’information (29 %) et du commerce de détail (24 %) sont, elles aussi, inquiètes devant les changements technologiques pour la prochaine décennie.

En revanche, celles qui travaillent en éducation, en santé, en ingénierie ou en construction estiment que leurs milieux respectifs semblent relativement à l’abri.

L’âge : un désavantage

L’âge et les années d’expérience sur le marché du travail sont loin d’être considérés comme un rempart. En effet, l’enquête menée par Ipsos Reid montre que près de quatre travailleuses sur dix (38 %) croient que les baby-boomers sont plus à risque que leurs homologues de la génération X (21 %) ou que les milléniaux (13 %).

S’il y a discrimination selon l’âge, il ne semble pas y en avoir selon le genre. « Les travailleuses qui ont répondu à l’étude estiment que leurs homologues masculins ne seront pas plus ou moins touchés qu’elles par l’automatisation », précise la directrice des communications chez Randstad Canada, Marie-Noëlle Morency.

Une peur alimentée par l’inconnu

Cette peur de perdre son emploi est en partie fondée. « On a vu les guichets automatiques remplacer les caissières dans les banques et on voit depuis peu un phénomène semblable dans les épiceries, dans des emplois traditionnellement féminins », explique Marie-Noëlle Morency.

Or, il reste une bonne part d’imaginaire dans la source de cette crainte : celle d’envisager qu’un robot effectue ses tâches ou prenne de meilleures décisions que soi. « L’insécurité provient de ce territoire inconnu dont on sait peu concrètement et qui accélère constamment », ajoute Mme Morency.

Attentes envers l’employeur

Les deux tiers (65 %) des femmes interrogées affirment que les employeurs ont un rôle à jouer dans l’atténuation de ces craintes et dans l’adaptation à cette nouvelle réalité. Les organisations doivent faire partie de la solution soit proposant d’autres postes dans l’entreprise, soit en offrant des programmes de formation.

Selon Marie-Noëlle Morency, l’aspect le plus important pour les entreprises est de bien expliquer comment s’exerceront toutes les transformations. « Une bonne gestion du changement devient extrêmement importante dans les organisations qui expérimenteront des transformations technologiques, et la clé est dans la communication avec les employées. »

Capacité d’adaptation

La même étude, qui a été réalisée auprès de 1 200 travailleuses et étudiantes universitaires, s’est aussi penchée sur les capacités d’innovation. Les femmes ont répondu dans une forte proportion (61 %) qu’elles se considèrent comme des preneuses de risque et des innovatrices. « C’est un résultat qui nous surprend agréablement, lance Marie-Noëlle Morency. L’innovation est synonyme de solutions créatives et c’est ce dont les gens auront besoin pour affronter les défis du marché du travail au cours de la prochaine décennie... »