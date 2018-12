MEUNIER, Jeannine née Massé



À Montréal, le 7 décembre 2018, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Jeannine Massé, épouse de feu M. Albert Meunier et conjointe de M. Gaston Langlois.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses treize enfants : Louise (René), Roger (Denise), Linda (feu Gilbert), Dianne (Ronald), Albert (Suzanne), Robert (Lise), Johanne (Gilles), Alain (Maryse), Sylvie (Sylvain), Normand (Suzanne), Danièle (John), Ann (Fred), Jean (Isabelle), dix-sept petits-enfants, vingt-trois arrière-petits-enfants et une arrière-arrière-petite-fille, ses frères Raoul (Louise) et Bernard ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le mercredi 12 décembre 2018 de 14h à 20h. Une cérémonie commémorative aura lieu à 19h30.