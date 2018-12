Ce serait LUI le nouveau chum d'Elisabeth Rioux

Il y aurait de l'amour dans l'air si on se fie aux dernières «stories» de l'influenceuse Elisabeth Rioux.

La femme d'affaires derrière la marque Hoaka ne s'est pas gênée pour «frencher» un charmant inconnu. Toutefois, le média Narcity a rapidement découvert l'identité de celui qui se cachait dans les vidéos compromettantes. Il s’agirait d’un certain Bryan McCormick.

Ce dernier est adepte du fitness et habiterait sur la Rive-Nord.

On se souvient qu'Elisabeth Rioux et Jonathan avaient eu une rupture très publique il y a quelques mois et la jeune femme avait dû faire une mise au point sur YouTube.

Alors vraie relation ou simple amourette? Seul le temps nous le dira!