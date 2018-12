Céline Dion, la seule femme dans le top 10 des artistes musicaux francophones favoris des Français

Céline Dion est la seule femme qui a réussi à se classer parmi les 10 artistes musicaux francophones favoris des Français, montre un sondage dont les médias français se font l’écho.

Avec 5,9 % des votes, la star de Charlemagne pointe au huitième rang de cette étude menée par RiffX/YouGov/MediaHotic/Crédit Mutuel et qui couronne de façon claire et nette Jean-Jacques Goldman.

Choisi par 15,6 % des répondants, Goldman devance aisément Stromae (7,1 %) et le groupe Téléphone (6,6 %) dans ce sondage résolument masculin. Plus loin, on voit défiler les noms de Renaud, Indochine, Francis Cabrel et Eddy Mitchell, entre autres.

Fait à noter, la seule autre femme qui est parvenue à se tailler une place dans le top 30 du sondage, Mylène Farmer en 13e position, est aussi née au Québec.

Les Français ont aussi été appelés à choisir leur chanson favorite du répertoire francophone. L’heureuse élue est Ne me quitte pas, de Jacques Brel, devant Mistral gagnant, de Renaud, et Non je ne regrette rien, d’Édith Piaf.