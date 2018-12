Charlie Coyle dans la mire du CH?

Le Canadien de Montréal aurait à l’œil un attaquant imposant de l’Association de l’Ouest, soit Charlie Coyle, du Wild du Minnesota.

Selon le site The Athletic, le Tricolore, les Sénateurs d’Ottawa et les Bruins de Boston auraient «au moins montré de l’intérêt» à l’égard de Coyle. Les trois équipes de l’Association de l’Est surveilleraient étroitement celui pouvant être employé à l'aile et au centre. La même source a ajouté que le Canadien avait déjà manifesté de l’intérêt à acquérir le colosse de 6 pi et 3 po et 220 lb.

Le hockeyeur de 26 ans a été particulièrement efficace en 2016-2017, amassant 56 points, dont 18 buts, en 82 matchs. Il éprouve des ennuis cette saison, lui qui a été limité à 13 points en 29 rencontres.

Le contrat de Coyle occupe 3,2 millions $ de la masse salariale du Wild et prend fin au terme de la prochaine campagne.