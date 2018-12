Dorion n’est pas Lenoir

Plusieurs s’émeuvent en rageant ou en applaudissant les tenues excentriques de Catherine Dorion, ils oublient toutefois que dans l’univers aux millions de mégabit d’information, artistes et politiciens doivent parfois faire le clown pour attirer l’attention. Hubert Lenoir l’avoue subtilement en argüant que d’autres avant lui l’avaient fait. Catherine Dorion et ses congénères prétextent que c’est pour se rapprocher du peuple. Les explications du premier sont plus crédibles que celles des Qsistes.

Hubert Lenoir s’inscrit dans la mouvance des Boy Georges, David Bowie et autres vedettes internationales aux tenues vestimentaires non conventionnelles, en n’oubliant pas leur allure et leurs simagrées pour quérir la popularité. Plusieurs de ces superstars maitrisent parfaitement les effets recherchés et ont instillé leurs œuvres dans l’imaginaire de millions de personnes sur la planète. Hubert Lenoir n’est pas David Bowie, sa créativité l’en rapproche toutefois au point où ses chansons et prestations restent imprimées dans les pensées de milliers de Québécois, en attendant qu’il puisse conquérir le monde. Lenoir aime provoquer et il sait pourquoi.

La comédienne Catherine Dorion a transporté ses talents d’improvisatrice à l’Assemblée nationale en s’exposant dans un défilé où elle arbore les accoutrements qui la distinguent le plus de ses collègues. L’opération est réussie pour faire parler d’elle et nul ne pourrait prétendre qu’elle n’a pas été habile à capter l’attention par son originalité vestimentaire. Peut-on en dire autant de ses idées? La chose est moins sure, mis à part le prétexte qu’elle veut être comme le peuple. Je ne crois pas vraiment que c’était son réel souci, mais je crois encore moins qu’elle ait cartonné dans la connaissance de sa pensée par un plus grand nombre de citoyens.

Après tout, c’est peut-être l’effet recherché par QS de concentrer les regards de la population sur l’accessoire afin d’éviter de s’expliquer sur leur vision de l’économie qui flirte avec l’utopie et l’irréalisme. Dorion rejoint Camil Samson à ce chapître, lui qui souhaitait à tout prix qu’on parle de ses créditistes, que ce soit en mal ou en bien, l’essentiel étant d’en parler!