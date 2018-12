Elias Pettersson a tout ce qu’il faut pour devenir un joueur «hors du commun»

Dans la course au trophée Calder, remis à la meilleure recrue dans la Ligue nationale de hockey, le jeune phénomène des Canucks de Vancouver Elias Pettersson est loin devant.

En seulement 26 matchs, le Suédois de 20 ans compte 15 buts et le même nombre de mentions d’aide pour 30 points. Il compte 11 points d’avance sur son plus proche poursuivant chez les joueurs de première année, Colin White, des Sénateurs d’Ottawa.

Dimanche, dans une victoire de 6 à 1 des siens contre les Blues de St. Louis, il a disputé son deuxième match de cinq points (un but et quatre passes décisives) depuis le début de la campagne.

Intelligent et subtil

«Il a tout ce qu’il faut pour devenir un joueur hors du commun», a affirmé son entraîneur-chef Travis Green au quotidien «Vancouver Sun».

«Comme beaucoup de bons joueurs, il peut exceller discrètement et subtilement, a-t-il ajouté. Il fait d’excellentes passes et, de plus, il compte maintenant sur un franc-tireur au sein de son trio. Il est intelligent. Même quand nous avions l’avance [contre les Blues], il n’a pas essayé de forcer les choses pour récolter plus de points. De bonnes choses se produisent quand tu agis de la sorte.»

Le franc-tireur auquel Green fait référence est Brock Boeser, 21 ans, qui a trouvé le fond du filet 29 fois en 2017-2018. L’ailier américain a raté 13 matchs cette saison à cause d’une blessure à l’aine. Contre les Blues, il a réussi un tour du chapeau.

Leivo impressionné

Le troisième membre de ce trio est Joshua Leivo. Ce dernier n’a pas obtenu de points dimanche, mais il a été époustouflé par le travail de ses coéquipiers.

«Il est incroyable, a-t-il dit à propos de Pettersson. Il est créatif. Il réussit à gagner du temps et de l’espace, car les autres joueurs le respectent. Je me contente de foncer au filet pour qu’il passe à Boeser en espérant que la rondelle dévie sur moi ou que je sois capable de bloquer la vue du gardien.»

«Je garde mon jeu simple et je laisse ces deux-là s’amuser.»

Pettersson et Boeser pourront de nouveau faire étalage de leur talent mardi contre les Blue Jackets, à Columbus.