Fractures et lacérations pour Mel B

Mel B a posté sur Instagram des photos d’elle le bras en écharpe, détaillant qu’elle avait subi un sacré coup de fatigue

Sans donner de détail sur les causes de son état, elle a remercié «les médecins et les infirmières qui l’ont aidée.»

«Merci à toutes ces fabuleuses infirmières, aux docteurs, et à mon chirurgien de vous être si bien occupés de moi et pour votre expertise. Je souffre de deux côtes cassées et d’une lacération à la main droite qui a nécessité une intervention de plus de trois heures pour réparer les dégâts. D’où l’écharpe violette. Pour l’instant, ma main droite est recousue, et je vais essayer de guérir mes côtes brisées.»

«Oh, la douleur, mais je suis entre de très bonnes mains dans cet hôpital. Malheureusement, je dois par contre annuler ma présence à New York aujourd’hui. Je suis désolée pour tous ceux qui avaient acheté leur ticket. Je suis dégoûtée, mais je vous assure que ce n’est que partie remise. Je vous le promets», a écrit la Spice Girl.

En conclusion, elle a remercié ses fans de leur compréhension.