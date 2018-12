Gino Chouinard imite Céline Dion dans une vidéo pour sa collection «GINUNUNU»

Ce matin l’équipe de Salut Bonjour a gâté ses téléspectateurs avec une parodie de la fameuse annonce de Céline Dion pour sa collection de vêtements non genrés, CÉLINUNUNU.

Cette fois, c’est Gino Chouinard qui est au cœur de l’action et se fait poursuivre par des gardes de sécurité, de la même façon que Céline Dion dans son «teaser» pour sa collection.

«It's ok, it's ok. I'm Gino Chouinard», indique-t-il dans cette parodie.

C’est le 10 décembre que l’équipe de Salut Bonjour a dévoilé exactement ce qui se cachait derrière cette vidéo : une collection de vêtements... de Noël! Pour les amateurs de culture, de sports, les gens qui ne sourient jamais... la collection convient à tous!

Gino et toute sa gang nous invitent à nous rendre sur le site ginununu.com, où l’on découvre qu’il ne s’agit que d’une bonne blague de la part de l’équipe.

«La collection Ginununu n’existe pas, mais la magie de Noël est bel et bien présente dans nos studios. Toute l’équipe de Salut Bonjour vous souhaite de joyeuses fêtes!»

Voilà donc ce qui se tramait!