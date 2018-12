Heavy Montréal 2019: dernière chance de voir Slayer à Montréal

Les métalleux de partout au Québec se précipiteront sûrement au parc Jean-Drapeau pour la 10e édition du Heavy Montréal du 27 et 28 juillet prochain. La présence de Slayer vient tout juste d’être confirmée.

Slayer a fait sa tournée d’Adieu en 2018, mais le band thrash Metal californien a accepté de se produire une dernière fois en sol québécois dans le cadre du Heavy Montréal.

Kerry King, Tom Araya et compagnie ont commencé dès 1981 à jouer leur symbiose bruyante de rythmes accélérés et de riffs sans merci qui allait donner le thrash metal. Avec Metallica, Megadeth et Anthrax, Slayer est un des piliers du Big Four, les 4 formations les plus marquantes des débuts du thrash metal.

La date exacte de la prestation de Slayer sera annoncée sous peu sur la page de l’événement Facebook du Heavy Montréal 2019.