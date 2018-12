Hong Kong: un bus monte sur un trottoir bondé, 3 morts

HONG KONG | Trois personnes ont été tuées lundi à Hong Kong et onze autres blessées, fauchées par un bus scolaire vide qui avait été mal garé et a dévalé une rue, montant sur un trottoir bondé, a annoncé la police.

AFP

Deux femmes de 80 et 70 ans et un homme de 83 ans ont été tués par le bus qui a heurté, dans sa course folle d’une centaine de mètres, deux taxis avant de s’écraser contre un immeuble.

AFP

Des passants ont tenté en vain de le bloquer et le chauffeur du bus, âgé de 62 ans, a été blessé en essayant également de l’arrêter: il s’est retrouvé coincé sous le véhicule qui l’a traîné sur une vingtaine de mètres.

AFP

«Nous pensons qu’il peut avoir oublié de tirer le frein à main ou ne l’a pas mis correctement», a déclaré aux journalistes l’inspecteur en chef Sun Lun-yum.