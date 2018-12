Huawei: la directrice financière invoque des problèmes de santé pour demander sa libération

Le directrice financière du géant chinois des télécoms Huawei, arrêtée début décembre à Vancouver à la requête des États-Unis, demande sa remise en liberté en invoquant notamment des problèmes d’hypertension, dans une déclaration sous serment transmise dimanche à la justice canadienne.

Les États-Unis réclament l’extradition de Meng Wanzhou, 46 ans, qu’ils soupçonnent de complicité de fraude pour contourner les sanctions américaines contre l’Iran. Arrêtée le 1er décembre à l’aéroport de Vancouver, elle a comparu vendredi devant un juge de cette ville qui doit se prononcer sur une éventuelle libération conditionnelle de la responsable chinoise.

L’audience doit reprendre lundi et Mme Meng a déposé dimanche une déclaration sous serment de 55 pages dans laquelle elle demande sa libération, notamment parce qu’elle souffre d’hypertension grave depuis plusieurs années et a dû être hospitalisée ces derniers jours à la suite de son arrestation.

«Je ne me sens toujours pas bien et j’ai peur que ma santé ne se détériore pendant mon incarcération», plaide la fille de Ren Zhengfei, fondateur de Huawei en 1987. Elle dit avoir souffert de nombreux problèmes de santé dans sa vie, indique qu’elle a survécu à un cancer de la thyroïde en 2011 et qu’elle a du mal à avaler des aliments solides.

Vendredi lors de l’audience, le représentant du procureur canadien s’était opposé à la remise en liberté sous caution de Mme Meng, estimant qu’elle risquait de s’enfuir en Chine pour échapper à une éventuelle extradition vers les États-Unis.

Dans sa déposition, Mme Meng assure de son côté qu’elle a des liens remontant à une quinzaine d’années avec Vancouver. Son mari et elle possèdent plusieurs propriétés dans cette ville, où elle dit passer régulièrement des vacances. Elle a même obtenu par le passé le statut de résidente permanente au Canada, auquel elle a depuis renoncé, écrit-elle..

La dirigeante est accusée par la justice américaine de «complot d’escroquerie au détriment de plusieurs institutions financières» américaines, auxquelles elle aurait caché les liens entre Huawei et une de ses filiales qui cherchait à vendre des équipements à l’Iran malgré les sanctions américaines. Ces chefs d’accusation sont passibles de 30 ans de prison chacun aux États-Unis.

L’arrestation de Meng Wanzhou a provoqué la colère de la Chine, qui a exigé sa libération immédiate. Pékin a convoqué les ambassadeurs canadien et américain pour protester, alors que cette crise menace la récente trêve dans la guerre commerciale sino-américaine.