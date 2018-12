Je sors, je reste

Coup de cœur

Cinéma

À la porte de l’éternité

Vincent Van Gogh est le protagoniste de ce film de Julian Schnabel. Willem Dafoe, nommé trois fois aux Oscars, incarne le peintre néerlandais reconnu pour de nombreuses œuvres, dont La nuit étoilée. L’artiste souffrait d’une santé mentale instable et était détesté de tous. Son art ne plaisait pas à la population de Paris, où il s’est établi pour parfaire son art. Il restait cependant convaincu que ses toiles seront appréciées de gens qui n’existent pas encore.

Sorti le 7 décembre

Je sors

Cinéma

L’échange des princesses

Ce long-métrage de Marc Dugain se déroule en 1721 à l’époque où Louis XV, âgé de seulement 11 ans, prendra le trône. Le public est plongé dans le monde royal un peu tordu de l’époque. Le Régent de France, Philippe d’Orléans, met en œuvre une idée dans le but de consolider la paix avec l’Espagne. Il mariera sa fille de 12 ans à l’héritier du trône d’Espagne, alors que le futur roi de France devra épouser l’Infante espagnole qui n’a que 4 ans.

Sorti le 7 décembre

Théâtre

Les beaux dimanches

Le Collectif Quatorze18 présente la pièce de Marcel Dubé, Les beaux dimanches. Dans cette mise en scène de Christian Lapointe, 11 interprètes monteront sur scène pour incarner le même nombre de personnages. Dubé raconte dans cette pièce un lendemain de veille de quelques couples en 1965. Le portrait d’une société qui n’a plus d’espoir et qui ne fait que passer le temps est dépeint avec justesse dans l’œuvre.

Ce soir à 19h à La Chapelle, 3700 sur Saint-Dominique

Conférence

Créer et consommer local ?

Le Conseil des métiers d’art du Québec a lancé le défi au chef du Fairmont Le Reine Elizabeth, Baptiste Peupion, de créer un plat qui inciterait le public à acheter local et de manière responsable. Il sera sur place cet après-midi pour expliquer comment il s’y est pris pour arriver à concocter son plat : une truite de Bobines servie avec une mayonnaise à la moutarde sauvage et huile de cameline, saucisson au vin rouge, bouton de marguerite, riz sauvage soufflé et copeau d’OCNI au piment et à l’ail et pousse de moutarde rouge.

Aujourd’hui à 14h à l’Espace conférences sur Salon des métiers d’art, 800 rue de la Gauchetière Ouest

Événement

Made With Love – Finale régionale

La compétition nationale de mixologie est de retour cette année. Le public pourra découvrir les 20 meilleurs barchefs de Montréal ce soir dans le cadre de la finale régionale. Au menu, dégustation de cocktails tous plus originaux les uns que les autres et quelques bouchées savoureuses.

Ce soir à 22h à la Société des arts technologiques, 1201 boulevard Saint-Laurent

Cinéma

Le grand voyage

Dans ce drame de Saul Dibb on se retrouve au cœur de la Première Guerre mondiale dans l’armée britannique. Le lieutenant Raleigh, 18 ans, se voit envoyé à Saint-Quentin au nord de la France où il se retrouve dans une tranchée avec des soldats qui attendent avec impatience la fin de leur rotation sur le front.

Aujourd’hui à 16h et 19h30 au Théâtre Outremont, 1248 avenue Bernard

Je reste

Livre

Un hiver scintillant

Ce recueil de Nora Roberts contient trois récits qui font voyager le lecteur en Nouvelle-Angleterre, en Irlande et au Montana. L’auteur saura vous réchauffer le cœur avec ses belles histoires d’amour. La première histoire suit Jason qui revient dans son village natal après plusieurs années à l’étranger. Il souhaite à tout prix reconquérir le cœur de la femme qu’il aime toujours.

Sorti le 30 novembre

Télé

Clash

Les derniers épisodes de la série qui se déroule dans un centre de réhabilitation, Clash, seront présentés cette semaine à Vrak. Ce soir, la plus récente patiente à avoir fait son entrée, Catherine recevra la visite de sa meilleure amie, Chloé. Un autre jeune, Gabriel, sera aussi accueilli à l’Atrium après s’être fait écraser par son cheval.

Ce soir à 19h30 à Vrak

Album

Heart To Mouth de LP

L’auteure et compositrice LP a lancé son cinquième album, Heart to Mouth, vendredi dernier. Il s’agit d’une suite à l’album Lost On You, mais plus personnel avec des sonorités accrocheuses. LP sera en spectacle au MTelus les 11 et 14 février prochain.

Sorti le 7 décembre