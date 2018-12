Je sors, je reste

Coup de coeur

Spectacle : Saens

L’auteur et compositeur de musique électronique Saens présentera, pour la toute première fois, son spectacle sur les planches du Ministère. Celui qui a été révélé au public dans la cinquième édition de La Voix sous le nom de Jay Lavigne a dévoilé son premier EP à la fin du mois de novembre, intitulé Twelve O’Five. La chanson phare de cet album Wind Turns Cold a déjà récoltée 100 000 écoutes sur Spotify.

Ce soir à 20h au Ministère, 4521 boulevard Saint-Laurent

Je sors

Lancement

Les aventures du Pharmacien

La troisième saison de la série Les aventures du Pharmachien sera présentée en primeur, ce soir, dans un lieu tenu secret jusqu’à la toute dernière minute. Le pharmacien sera sur place, lors du visionnement, pour échanger avec le public. La série, qui met en vedette Olivier Bernard, fait un survol humoristique des grandes croyances populaires en santé. Les treize épisodes seront diffusés sur les ondes d’ICI Explora, à compter du 14 décembre.

Ce soir à 18h dans un bar près du métro Berri-UQAM

Activité

L’effet domino

Jusqu’au 27 janvier 2019, une installation participative de dominos géants, lumineux et sonores sera disposée en plein cœur du Quartier des spectacles, dans le cadre de la Luminothérapie. Cette initiative d’Ingrid Ingrid, la lauréate de la 9e édition, est constituée de 120 dominos répartis en plusieurs stations de 10 pièces de couleurs vives, qui possèdent leur propre univers sonore. Le but est de provoquer l’échange et la collaboration entre les visiteurs.

Jusqu’au 27 janvier à la Place des festivals

Musique

Rook

La série Mardis Métissés présente tous les mardis soirs, des artistes d’ici aux influences multiples, dans l’intimité du petit Outremont. Ce mardi, les planches du théâtre seront animées par la musique de l’artiste Rook. Accompagné d’Alban Maréchal aux percussions et claviers et de Guillaume Soucy à la guitare, il promet un cocktail musical éclaté, teinté de son univers à la fois reggae, rap, blues et rock.

Ce soir à 20h au Théâtre Outremont, 1248 boulevard Bernard Ouest

Théâtre

La nuit du 4 au 5

Forte du succès qu’elle a connu durant la saison 2017-2018, la pièce de théâtre La nuit du 4 au 5 de Rachel Graton revient au Centre du théâtre d’Aujourd’hui jusqu’au 21 décembre. Le public retrouvera l’évolution de cette jeune fille qui a vécu une agression durant la nuit du 4 au 5. D’ailleurs, Rachel Graton a annoncé qu’elle travaillait avec Sophie Lorain et Alexis Durand-Brault pour adapter la pièce au cinéma.

Ce soir à 19h au Théâtre d’Aujourd’hui, 3900 rue Saint-Denis

Lancement

Dans la forêt numérique de Jérôme Minière

Même après avoir fait paraître une douzaine d’albums, l’artiste pluridisciplinaire Jérôme Minière nous surprend avec ses nouvelles compositions, inspirées de son univers poétique et électronique. Son dernier, intitulé Dans la forêt numérique, est disponible depuis le 7 décembre dernier, mais il sera lancé officiellement ce soir au Cinéma moderne.

Ce soir à 17h au Cinéma moderne, 5150 boulevard Saint-Laurent

Je reste

Film

Le nid

Le film de David Paradis, Le nid, est disponible en DVD dès aujourd’hui. Cette production, mettant en vedette Isabelle Blais et Pierre-Luc Brillant, raconte l’histoire d’un comédien qui est prêt à participer à une expérience étrange, orchestrée par sa conjointe, pour sauver son couple. Le personnage devra plonger au plus profond de son âme pour s’en sortir.

Disponible en DVD dès aujourd’hui

Jeu vidéo

Du cœur au ventre

L’humoriste Guillaume Wagner a la conviction que ses fans sont des durs de durs parce qu’ils ont bravé, à ses côtés, différentes polémiques au cours des dernières années. Ce dernier a donc conçu un jeu vidéo en ligne, en collaboration avec Alexandre Forest et Carl Bolduc, afin de leur rendre hommage. L’objectif du jeu est de retrouver l’humoriste en bravant les obstacles nous séparant de lui. Aussi, un rabais pour son spectacle Du coeur au ventre sera offert.

Disponible sur guillaumewagner.com/jeu

Musique

Premier souffle de Lou-Adriane Cassidy

L’auteure-compositrice-interprète Lou-Adriane Cassidy dévoile tranquillement son premier album, qui est le fruit de riches collaborations avec Philémon Cimon et Tire le coyote. C’est la fin du monde à tous les jours est en précommande dès maintenant, mais il sera lancé officiellement le 8 février prochain. Après Ça va Ça va, elle présente Ce qu’il reste, une chanson douce et mature, qui donne le ton à ce qui suivra.

Ce qu’il reste est disponible dès maintenant