Des fournisseurs québécois de Bombardier craignent de perdre des millions de dollars si le géant allemand Siemens obtient le contrat d’un milliard $ du renouvellement des trains de VIA Rail.

« C’est des millions annuellement qu’on va perdre en contrats. À l’usine, près de 35 % de nos employés travaillent sur ces projets-là », s’inquiète Éric Lord, président de LG Cloutier, qui fabrique des pièces métalliques de trains, à L’Islet, près de Québec.

C’est d’ici Noël que l’on devrait savoir qui de Bombardier ou de Siemens mettra la main sur le lucratif contrat d’un milliard $ des trains VIA Rail du corridor Québec-Windsor.

Ottawa a déjà dit qu’il n’a pas l’intention d’intervenir pour forcer VIA Rail à favoriser la québécoise plutôt que l’allemande, qui veut fabriquer les 32 trains à Sacramento, en Californie.

Au moment où les Américains peuvent exiger jusqu’à 70 % de contenu local dans leurs contrats, le premier ministre du Québec, François Legault, estime que le gouvernement de Justin Trudeau a le devoir d’imposer un minium de 25 %, d’autant plus que VIA Rail est une société fédérale.

« Les contrats importants d’acquisition provenant de fonds publics devraient contenir des clauses d’achats locaux », tranche aussi le PDG de Sous-traitance industrielle du Québec (STIQ), Richard Blanchet.

Nuage noir

Déjà, un nuage noir plane sur la trentaine de fournisseurs québécois de trains de Bombardier, lesquels estiment être abandonnés par Ottawa qui refuse d’exiger un minimum de contenu local, pendant que les Américains ne se gênent pas pour le faire.

Pour le patron de LG Cloutier, Éric Lord, le jeu a assez duré. Le dirigeant de l’entreprise de 125 employés ne comprend pas comment les politiciens osent dire qu’ils défendent les PME d’ici, tout en ouvrant la porte toute grande aux sociétés étrangères.

Photo courtoisie, Maxime Paradis

« Nos gouvernements ne mettent pas leurs culottes pour dire c’est 15 %, 20 % ou 25 % de contenu canadien qu’il doit y avoir dans les contrats », s’insurge l’homme à la tête de la PME pour laquelle il œuvre depuis une bonne trentaine d’années.

Sans exigence de contenu canadien, Éric Lord craint que 100 % du contrat de VIA Rail soit fait en Chine, au Mexique ou aux États-Unis.

« Complètement absurde »

À La Pocatière, Bruno Morin, PDG de Graphie 222, qui fait des produits d’affichage, en veut lui aussi au gouvernement Trudeau qui ne fait rien pour que les trains de VIA Rail soient construits ici. « C’est complètement absurde », lance-t-il.

Photo courtoisie, Maxime Paradis

Son entreprise d’une vingtaine d’employés, fondée en 1984, pourrait voir son chiffre d’affaires saigner de près de deux millions $ si VIA Rail tourne le dos à Bombardier.

Ces millions en moins iraient dans les coffres de ses concurrents comme la canadienne International Name Plate ou les américaines de l’Ohio Visual Marking System et Roemer Industries.

« Je me demande comment on fait pour relancer une économie quand on investit dans des projets qui ne sont pas faits chez nous. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui vont être mis à pied parce que les contrats vont être faits ailleurs », affirme Bruno Morin.

Des millions en moins

L’histoire se répète chez Métal Bernard, de Saint-Lambert-de-Lauzon, en Chaudière-Appalaches, qui verra son chiffre d’affaires fondre comme neige au soleil de plus de deux millions $ si VIA Rail boude Bombardier.

Photo Stevens LeBlanc

« C’est grave. L’heure est importante », se désole son PDG Louis Veilleux. « Quand ça touche nos clients par des décisions politiques, j’ai envie de ruer dans les brancards parce qu’on en paye des taxes, ce n’est pas bon pour notre économie », déplore-t-il.

Pire encore, M. Veilleux estime que l’inaction d’Ottawa risque de mettre carrément en péril un secteur qui pourrait avoir beaucoup de mal à se relever.

Selon lui, la perte de ces gros contrats fragilise nos PME. « C’est un drame », insiste-t-il. Une fois que ces emplois et que cette expertise seront perdus, il sera très difficile de les ramener, se désole-t-il.

« Moi, c’est clair que je ne prendrais plus jamais de trains de VIA Rail s’ils les achètent aux États-Unis », conclut-il.

Train – 5 savoir-faire québécois

Entreprises Produits Ville Khrome Produits de transport Sièges de train Drummondville Placeteco Finition, compartiments Shawinigan Axion Technologies Audio, affichage La Pocatière et Saint-Nicolas Vapor Rail Portes, freins Saint-Laurent Élite Composite Sièges, cabines Sainte-Clotilde-de-Beauce

Le Secteur ferroviaire au Québec

► 4000 emplois

► 144 entreprises

► 1,1 milliard $ en chiffre d’affaires annuel

► Répartition géographique

Montréal 34 %

Montérégie 29 %

Bas-Saint-Laurent 13 %

Source : ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec

Bombardier Transport

► Usine de La Pocatière (Bas-Saint-Laurent) fabrique des voitures de métro et de train de banlieue en acier inoxydable.

► Siège social pour l’Amérique du Nord et le centre de design du fabricant — Saint-Bruno-de-Montarville (Montérégie).