Le Chateau Frontenac au sommet du monde

Les forts et châteaux Saint-Louis, qui se sont succédé sur le promontoire du cap Diamant de 1620 à 1834, avaient tous une vocation royale. Officiellement, et dans les faits, ces bâtiments étaient le siège du pouvoir des monarques français, puis britanniques, sur l’Amérique du Nord.

L’incendie du 25 janvier 1834 a eu raison du dernier château Saint-Louis, que le pouvoir avait de toute façon abandonné et relégué à des fonctions administratives. Sur le site, il ne restait que le château Haldimand, bâti en retrait. C’est ce modeste château qui sera détruit en 1892 pour permettre la construction du Château Frontenac.

Au fil des ans, le Château Frontenac reste le lieu par excellence pour recevoir et impressionner dignitaires et chefs d’État, rappelle-t-on dans la série Iconique Château Frontenac, diffusée sur MAtv.

Les événements les plus marquants à s’y être tenus sont les conférences de Québec, en 1943 et 1944, auxquelles Winston Churchill et Theodore Roosevelt se retrouvent avec William Lyon Mackenzie King pour décider de la fin de la Deuxième Guerre mondiale.