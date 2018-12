Le message de Maxime Gibeault à sa blonde Sophie Nélisse est vraiment émouvant

Vendredi dernier, le comédien Maxime Gibeault s’est tourné vers Instagram pour adresser un message poignant à sa douce, Sophie Nélisse.

Le jeune homme en avait long à dire concernant l’amour qu’il a pour celle avec qui il partage sa vie depuis deux ans.

«Je pense que c’est ça l’essentiel de mon message cute/quétaine, de te faire réaliser à quel point on est beaux et que notre chimie de même, que notre simplicité, c’est tellement précieux. Que surtout, avec tous les efforts qu’on fait, on le mérite tellement d’être en amour comme si on avait 4 ans. Je vais pas passer par 36 chemins. Je t’aime, c’est pas compliqué», indique-t-il dans un long message adressé à sa douce.

Leur relation a momentanément pris fin en février 2018, puis les amoureux semblent avoir recollé tranquillement les pots cassés. Maxime Gibeault avait confié qu’il souffrait d’un trouble bipolaire et qu’il avait eu une année plutôt houleuse après avoir pris connaissance de son diagnostic. Heureusement, sa partenaire de vie semble le soutenir, peu importe les embûches.

«Un jour, quand je n’allais vraiment pas bien et que je pleurais sur tes genoux sur ton lit, tu m’as dit “Max, je m’en fous que ça prenne 1 mois ou 1 an à régler, mais je sais que tu vas revenir comme avant et je vais être là avec toi, parce que peu importe t’es comment, j’aime mieux être avec une partie de toi que pas du tout”. Ça m’a fait chaud au cœur, mais ça m’a aussi fait de la peine, parce que je me suis dit voyons donc elle ne mérite pas seulement une partie de moi, elle mérite que je sois là à 100% et que je la traite comme une princesse. C’est à partir de ce moment-là que je me suis dit qu’il fallait réellement que je me reprenne en main et humblement, c’est exactement ce que j’ai fait. »

