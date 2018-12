Les gilets jaunes et la souveraineté populaire

Le mouvement des gilets jaunes, bien qu’il appartienne d’abord aux Françaises et aux Français, est un apprentissage pour tous les peuples qui devront un jour se soulever pour leur souveraineté.

Non seulement les populations occidentales, à qui l’on a servi la mondialisation, le néolibéralisme, le libre-échange et qui les vomissent aujourd’hui, mais aussi les peuples du Sud qui subissent le poids d’un impérialisme qui n’a que trop duré.

Une insurrection légitime

Depuis des semaines, des citoyens que l’on ne voit pas d’habitude dans les rues les ont occupées avec conviction. Ils ont rejeté leurs différences politiques, sociales et idéologiques pour s’unir autour d’un ras-le-bol commun.

Retraités, travailleurs, hommes, femmes, de souche, immigrés, homos, hétéros, paysans, ouvriers, salariés. Toutes les divisions semées depuis des décennies par l’élite régnante se sont effacées pour laisser place à un rassemblement authentique, populaire.

Authentique parce qu’il est spontané, qu’il est parti des périphéries oubliées vers le centre hégémonique. Populaire parce que le peuple s’est exprimé. Pas une partie, pas une communauté en quête de ses revendications spécifiques, mais un peuple, un collectif national contre un système qui le desservit.

Surtout, c’est l’indépendance de cette insurrection qui la caractérise au-dessus de tout. Ni syndicats, ni partis, ni associations, ni groupuscules n’ont pris la tête des manifestations. S’ils y ont participé, c’est en suivant le peuple. Ce n’est pas le peuple qui les a suivis.

Pour toutes ces raisons et d’autres encore, ces gilets jaunes ne peuvent que susciter la sympathie et le respect. Ils sont légitimes, bien plus que les oligarques qui prétendent les gouverner.

En guise de réponse, le mépris et la répression

Les gens ordinaires, comme les appelait George Orwell, sont à bout. Ils ont accepté toutes les humiliations, attachés par un quotidien qui leur permettait à peine de vivre décemment.

Devant leur quête de dignité, le Pouvoir n’a exprimé qu’une chose à l’égard de ces masses: l’indécence.

On a réduit leurs acquis sociaux historiques en même temps qu’on accordait des privilèges aux plus riches. On les a méprisés, ignorés, oubliés dans le pays profond qu’ils habitent depuis des générations. Chaque génération plus précaire que la précédente.

La mesure de trop a provoqué un refus général. Pas seulement refus de la taxe en elle-même mais refus du système qui la soutient dans son ensemble.

Les gilets jaunes ont manifesté la seule colère qui compte, celle des laissés pour compte.

Leur soulèvement est sérieux. Il est fondé et ancré dans une réalité palpable. Alors il ne s’évapore pas.

Et pourtant, les aristocrates médiatiques, économiques et politiques ont employé tous les stratagèmes pour démobiliser le mouvement.

Ils l’ont moqué et minimisé.

Crédit Photo: Capture d'écran Facebook

Ils l’ont diabolisé. «Peste brune», «ultra-droite», «ultra-gauche», «racistes», «anti-républicain». Sans oublier les accusations absurdes de ne pas se soucier de l’environnement, de ne pas vouloir payer d’impôts.

Ils l’ont amalgamé avec les casseurs. Opportunistes, ils ont opposé le peuple à la police, mais les corps constitués commencent progressivement à être solidaires au mouvement.

Ils l’ont réprimé avec une rare violence. N’en témoignent que ces images de personnes âgées frappées, mises à terre par les CRS.

Ils l’ont méprisé de tous bords. Les députés, les sénateurs et les ministres n’ont cessé de regarder la population de haut, allant jusqu’à l’inversion accusatoire. Soit cette tendance qu’ont les puissants de se poser en victime face à ceux qui les accusent de les opprimer.

Ils ont tenté toutes les manipulations pour décrédibiliser les gilets jaunes.

Mais ils restent debout

Quand le Pouvoir est déraisonnable, il accuse le peuple de folie. Et pourtant, ce n’est que lorsque le peuple s’est soulevé qu’il a retrouvé raison.

Ces masses dont on a dit qu’elles sont un poids pour la liberté ont décidé de prendre leur destin en main. Y a-t-il un acte plus libre ?

Habités de décence commune, les gilets jaunes portent un message plein de bon sens. Il n’est pas incohérent, il n’est pas contradictoire. Il est porté par une conscience populaire bien au fait de sa condition.

S’il y a un compliment que le président Macron a fait aux Français, c’est celui de «gaulois réfractaire». Car c’est bien ce qu’ils sont. Ils n’acceptent pas de manière apathique que l’on défasse leurs acquis historiques, que l’on impose l’injustice comme norme, que leurs «représentants» les trompent.

En fin de compte, les gilets jaunes réclament la démocratie sous sa forme la plus véritable. C’est-à-dire souveraine, populaire et décente.